Oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Pinuccia pronta a lasciare il programma?

Protagonista indiscussa degli ultimi due appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, Pinuccia potrebbe dire addio al programma già dalla prossima puntata. Non si sa, con certezza, se per decisione della padrona di casa o per la volontà familiare di preservare la dama da ogni tipo di ulteriore scossone emotivo dettato dal rifiuto di Alessandro di intrecciare una relazione amorosa con lei. E se fosse solo un arrivederci?

Uomini e Donne: Lavinia e Federico vicini alla scelta?

I due tronisti si stanno chiarendo le idee concentrando le proprie attenzioni rispettivamente su Alessio Campoli e Alessio Corvino e su Alice Barisciani e Carola Viola Carparelli. Su chi ricadrà la loro decisione finale se dovessero far prevalere le ragioni del cuore?

Uomini e Donne puntata 14 dicembre 2022: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45.