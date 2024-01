Anche oggi, martedì 9 gennaio 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione in corso di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian ha terminato il suo percorso sul trono, scegliendo Valentina. La scelta finale non si è tenuta in studio, come di consueto, ma in esterna. Cristian e Valentina, durante la registrazione odierna, hanno poi commentato l’RVM. Per la cronaca, Virginia non era presente in studio. Come ricordiamo, la corteggiatrice, due registrazioni fa, non si era presentata in studio e Cristian aveva manifestato la volontà di non andare a riprenderla.

Brando, invece, ha realizzato due esterne, una con Beatriz e l’altra con Raffaella. In entrambe le esterne, è scattato il bacio.

Ida Platano, invece, è uscita in esterna con Mario e con Sergio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessandro e Cristina hanno deciso di porre fine alla loro frequentazione. Nonostante il forte interesse di lui, che ha portato Roberta alla decisione di lasciare il programma (come abbiamo letto ieri, però, Roberta ha fatto il proprio ritorno nel parterre femminile), alla fine le cose tra di loro non sono andate bene.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.