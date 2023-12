Oggi, giovedì 21 dicembre 2023, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano si è chiarita ulteriormente con Mario, dopo la segnalazione riguardante il corteggiatore. Mario, nonostante abbia fornito la sua verità e le sue motivazioni, inizialmente, voleva lasciare la trasmissione. Oggi era presente in studio in quanto Ida l’ha convinto a restare e a proseguire il loro percorso. A causa di questo comportamento, Ernesto ha criticato Ida.

Per quanto riguarda Brando, invece, in studio, Tina Cipollari ha avuto una discussione molto accesa con Beatriz, con la corteggiatrice che è scoppiata in lacrime. Brando ha portato in esterna sia Beatriz che Raffaella. Solo con quest’ultima, però, è scattato il bacio.

Cristian, invece, ha portato in esterna Valentina, ribadendo che la corteggiatrice gli piace molto a livello caratteriale. Cristian, in studio, ha portato un regalo di Natale sia a Valentina che a Virginia ma quest’ultima non era presente in studio e il tronista ha ribadito la volontà di non andare a riprenderla.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Manuela ha deciso di non uscire con Alessio, dando la precedenza a Daniele e accusando Alessio di averla messa in secondo piano.

Cristina e Alessandro sono usciti a cena e tra loro c’è stato qualche bacio. Cristina ha anche manifestato un interesse nei confronti di Mario, corteggiatore di Ida. Se avesse lasciato il Trono Classico, Cristina avrebbe provato a conoscerlo.

Gabriella, infine, è uscita con due cavaliere ma entrambe le uscite non sono andate bene.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.