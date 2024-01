Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 gennaio 2024: Roberta e Armando sono tornati in studio

Oggi, lunedì 8 gennaio 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha avuto una discussione con Mario perché si sente poco considerata e corteggiata da lui. Mario si è giustificato, affermando di non conoscere bene le regole del programma ma questa scusa non si è rivelata convincente ed è stato criticato. Alla fine, però, è arrivato il chiarimento.

Ida ha realizzato due esterne. Uno dei corteggiatori con i quali è uscita è Sergio che, in studio, ha attaccato Alessandro, ex della tronista.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, sia Roberta che Armando sono tornati in studio.

Tra Armando e Alessandro, c’è stata una discussione molto accesa al punto che si è quasi sfiorata la rissa.

Armando ha litigato anche con Cristina che, come sappiamo, ha iniziato una conoscenza proprio con Alessandro. Cristina è stata attaccata anche da Roberta che l’ha accusata di essersi comportata da falsa amica, affermando inizialmente di non essere interessata ad Alessandro. Quest’ultimo ha discusso anche con Gianni Sperti mentre Tina Cipollari è stata l’unica a difenderlo.

Tra le varie discussioni, Alessandro e Cristina hanno fornito gli ultimi sviluppi riguardanti la loro conoscenza, svelando anche di aver dormito insieme senza però avere un’intimità.

Cristina ha anche manifestato la volontà di dare l’esclusiva ad Alessandro ma quest’ultimo le ha risposto di no, aggiungendo che ci sono cose riguardanti lei che non gli piacciono.

Ida e Tiziana, infine, sono uscite con lo stesso cavaliere.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.