Uomini e Donne, la puntata di oggi mercoledì 22 gennaio 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e Over.

Oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, e Francesca Sorrentino e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri nel trono over Gemma e Renato hanno messo la parola fine alla loro frequentazione. Renato ha confessato alla redazione che prova solo un’attrazione fisica e non mentale per Gemma.

Diego è uscito con Cristina ma poi ha cercato Sabrina. Cristina ha visto anche Simone e ha avvertito Diego di questa sua scelta. Sabrina inizialmente non aveva risposto e poi l’ha richiamato perché non vuole chiudere. Lui vorrebbe conoscere entrambe le dame, Sabrina prende tempo, ma intanto balla con un uomo giunto in studio per lei, si chiama Vincenzo.

Per Gloria e Bilal la frequentazione prosegue ma non nel migliore dei modi. Nel parlare, si sono resi conto che non potevano essere “compatibili”. Bilal è uscito con Agnese,si sono trovati bene e si sono baciati. Sempre per Agnese è sceso Alessandro per lei, 54enne di Bergamo. Lei ci balla, ma decide di non conoscerlo.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 22 gennaio 2025

Nel trono classico Martina dice che a breve farà la sua scelta. La tronista, su sua richiesta, realizzerà le ultime due esterne, dalla durata di un giorno, con Ciro e Gianmarco.

Nel trono over per Alessio e Francesca non si mette tanto bene, lui ha invitato Morena ad uscire, ma…

Claudia, invece, conosce due cavalieri giunti in studio per lei…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione