Uomini e Donne torna lunedì 20 marzo 2023, dopo la pausa di venerdì 17 per trasmettere lo speciale “Amici, Verso il serale”. In studio, come sempre, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. La puntata andrà in onda dalle 14,45 e noi di TvBlog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

L’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne era incentrata sulla scelta di Federico. Il giovane tronista, dopo mesi di dubbi, ha scelto Carola, con una delusa Alice che si aspettava tale decisione. Tutto l’appuntamento è stato incentrato sull’ultimo atto del percorso del giovane. Restano ancora Lavinia Mauro e i nuovi ingressi, Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Per quanto riguarda il trono over, Desdemona ha dovuto abbandonare il programma dopo alcune segnalazioni e audio portate alla luce da parte di Armando. Gemma e Silvio continuano la loro conoscenza nonostante quante titubanza da parte della dama.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 marzo 2023

Dalle anticipazioni emerse, nessuna scelta ancora per Lavinia, in dubbio tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Intanto Gemma e Silvio si frequentano ma la dama appare sempre dubbiosa per alcuni atteggiamenti del cavaliere. Tra i due poi è nata una breve discussione proprio per le incomprensioni nate tra i due. Poi, però, torna il sereno e i due ballano insieme. Arriva una nuova dama per Riccardo…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

