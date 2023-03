Oggi, sabato 18 marzo 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 da lunedì prossimo.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Lavinia è uscita in esterna sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino. Con A. Campoli, la tronista ha parlato dei suoi blocchi e dei suoi problemi con l’ansia. Alla fine dell’esterna, è scattato il bacio. Con A. Corvino, invece, Lavinia ha inizialmente litigato ma, anche in questo caso, tra i due c’è stato il bacio.

In studio, però, è stato riaperto il discorso segnalazioni riguardanti A. Corvino che sarebbe stato visto ad una festa di un suo amico dove era presente anche la sua ex. Per questo motivo, Lavinia e A. Corvino hanno discusso.

Luca, invece, ha selezionato 50 ragazze tra ben 1200 richieste giunte in redazione. In questa registrazione, sono state trasmesse due sue esterne.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, è stata trasmessa un’esterna di Gemma e Silvio, realizzata in un centro benessere. In quest’esterna, Silvio ha cercato attenzioni da parte di Gemma ma senza riuscirci. In studio, Silvio si è mostrato un po’ deluso e non intenzionato a chiarire ma poi ha trovato un punto di incontro con Gemma.

Riccardo, invece, ha conosciuto una donna giunta in studio per lui, di nome Valentina, 31 anni, e ha deciso di iniziare a frequentarla.

