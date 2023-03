Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, giovedì 16 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli, Federico Nicotera e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Puntata infuocata dalla cacciata di Desdemona. Dopo una segnalazione di Armando Incarnato, in possesso di audio compromettenti contro la dama. La stessa è stata allontanata dallo studio su ‘consiglio’ della de Filippi “Io penso che tu debba lasciare lo studio”. Da questi audio, in effetti, vengono fuori dei retroscena che hanno messo l’ex dama in una posizione particolarmente scomoda, tanto da essere invitata a terminare qui la sua esperienza nel programma. Nicole è uscita in esterna con Francesco “Mi manca il suo lato passionale. Non ho visto il suo avvicinamento fisico“.

Uomini e Donne, puntata 16 marzo 2023: anticipazioni e diretta

Quello di oggi dovrebbe essere il primo degli appuntamenti cruciali per uno dei tronisti presenti nel programma da ormai mesi, parliamo di Federico Nicotera. Il ragazzo è giunto alla sua decisione e quindi dovrebbe essere arrivato il momento della sua scelta.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

Uomini e Donne: social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

E’ presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.