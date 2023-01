Mediaset Infinity, cosa vedere in streaming a Gennaio 2023: Sissi 2 e Fosca Innocenti

A Gennaio 2023 in streaming su Mediaset Infinity prosegue l’appuntamento con i principali programmi trasmessi in chiaro dai canali Mediaset da Grande Fratello ad Amici con clip esclusive, immagini e le puntate da recuperare on demand. Torna il classico dell’inverno C’è Posta Per te e si potrà recuperare gratuitamente il cofanetto della seconda stagione di Sissi trasmesso a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 su Canale 5.

Mediaset Infinity Gennaio 2023 le novità gratuite

Dopo la pausa natalizia a Gennaio 2023 riprendono i principali programmi delle reti Mediaset disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity l’unica piattaforma dove trovare i programmi Mediaset on demand e le dirette live dei canali. Il 4 gennaio con le ultime due puntate si completa il cofanetto con la seconda stagione di Sissi tutta disponibile in streaming. Arriva a Gennaio 2023 la seconda stagione di Fosca Innocenti la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un’investigatrice dotata di grande fiuto. Nella nuova stagione arriva Cosimo deciso a conquistare Fosca ma quando tutto sembra tranquillo nella vita della detective, torna un personaggio del suo passato destinato a creare scompiglio.

Sabato 7 gennaio debutta la nuova edizione di C’è Posta per Te con il suo carico di storie ricche di emozioni. Arriva a Gennaio un nuovo programma con Piero Chiambretti, la Tv dei 100 e Uno in cui sono protagonisti 100 bambini. Spazio poi al calcio con le partite degli Ottavi di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana tutto in streaming solo su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity Gennaio 2023 le novità di Infinity+

Il channel Infinity+, sezione a pagamento del mondo Mediaset, ha un costo di 7.99 € al mese con la formula “esci quando vuoi” che permette di di bloccare il proprio abbonamento in ogni momento. Come ogni mese anche a Gennaio 2023 arrivano dei titoli presenti a noleggio e disponibili per una settimana senza alcun costo aggiuntivo.

In Infinity Premiere dal 6 al 12 gennaio e dal 27 gennaio al 2 febbraio, arriva Don’t Worry Darling il film con Florence Pugh e Harry Syles diretto e interpretato da Oliva Wilde. Il film è ambientato in una città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita le famiglie dei propri dipendenti, la vita apparentemente idilliaca di questa comunità non convince Alice sposata con Jack, che inizia a indagare sui segreti dell’azienda in cui lavora il marito.

Il film in modalità Premiere dal 13 al 19 gennaio è L’Immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz ambientato a Roma negli anni ’70. Al centro la storia di una famiglia e di una ragazzina, Adriana, che ha 12 anni e non si riconosce nel suo corpo, nella sua identità. Dal 20 al 26 gennaio ci sarà DC League of Super-Pets, cartone animato con al centro Krypto Superdog che ha gli stessi poteri di Superman e combatte il crimine insieme a lui. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto prova a convincere altri animali domestici a salvare gli eroi.

Mediaset Infinity a Gennaio 2023 le novità dagli altri Channel

Nel mese di gennaio 2023 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity: