Uomini e Donne, la puntata di oggi giovedì 16 gennaio 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e Over.

Oggi, giovedì 16 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, e Francesca Sorrentino e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri nel trono over Francesca ha deciso di non voler uscire con Alessio: “Adesso mi corteggi tu”. Alessio non ci sta e chiede di conoscere la nuova donna, che si chiama Lara e che entra in studio. Mentre si presentava, Tina ha commentato sarcastica ad ogni dichiarazione.

Fabio ha conosciuto una nuova signora di nome Elena ed ha accettato la sua presenza per sapere qualcosa in più di lei.

Nel trono classico, Francesca è uscita con Francesco e commenta l’esterna: “Siamo stati molto bene. Ci siamo fatti domande sulla nostra quotidianità”. Francesco: “L’ho vista molto rilassata”. A Gianmarco M. viene chiesto un commento: “Francesco è un ragazzo maturo”.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 16 gennaio 2025

Nel Trono Over la frequentazione tra Diego e Claudia è sempre più in crisi. Anche per Sabrina e Diego D. le cose non vanno tanto meglio. Per loro è tempo di decisioni determinanti.

Nel trono classico Martina porta in esterna sia Gianmarco che Ciro. In entrambe le esterne, è scattato il bacio.

