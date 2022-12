Oggi, lunedì 5 dicembre 2022, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.

IL RITORNO IN STUDIO DI IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA

Dopo l’uscita di scena di qualche settimana fa (e la prima intervista di coppia a ‘Verissimo’), grande attesa per il ritorno in studio di Ida e Alessandro per raccontare i primi momenti da fidanzati. Come la prenderà Riccardo?

UOMINI E DONNE: COME VA TRA PINUCCIA E ALESSANDRO?

E’ da qualche puntata che non vengono invitati, a centro studio, Alessandro e Pinuccia. Grande curiosità sull’amicizia più altalenante del trono over? La dama di Vigevano avrà accettato il desiderio del cavaliere di non convivere con nessuna donna nel breve periodo? Avrà voltato pagina conoscendo un altro uomo?

Uomini e Donne, Ida Platano a Verissimo: “Con Riccardo una storia travagliata. Alessandro è il mio presente”

UOMINI E DONNE PUNTATA 5 DICEMBRE 2022: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45.