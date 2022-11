Oggi, martedì 29 novembre 2022, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Lavinia divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

Nella puntata di ieri, Lavinia ha manifestato, ancora una volta, dei forti dubbi nei confronti di Alessio Corvino immortalato, sui social, in discoteca, con gli amici. La tronista non ha affatto gradito che il suo corteggiatore vada a ballare tre volte a settimana accantonando, in qualche modo, la loro conoscenza.

Fede interessato davvero ad Elena?

Il ragazzo non ha mai nascosto di voler vivere, fuori dal programma, una storia divertente, spensierata, vissuta giorno per giorno al massimo. La new entry, Elena, potrebbe essere la donna che potrebbe fargli scattare la ‘molla’ dell’amore a prescindere dalla sola attrazione fisica?!

Uomini e Donne: Federico e Carola, è nata una coppia?

Carola, nelle ultime settimane, sembra aver sbaragliato tutta la concorrenza delle altre corteggiatrici. Il tronista non nasconde più il forte interesse nei confronti della ragazza. Sarà lei la sua scelta?!

