Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna oggi pomeriggio, venerdì 15 settembre 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroviamo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

La puntata di ieri è stata caratterizzata da un primo forte scontro tra Aurora, Gemma e Gianni Sperti. Gemma ha accusato Aurora di aver condiviso una ‘storia’ volgare su Instagram riguardante lei. Aurora ha negato più volte, Gianni ha indagato per far venire a galla la verità, dà ragione a Gemma e Aurora ha perso le staffe: “Questa è calunnia!”. Maria De Filippi a quel punto invita Aurora (dopo una prima sfuriata della conduttrice, stufa di una situazione arenata) a fare ulteriori controlli con la redazione.

Il cavaliere Gianluca e Cristina continuano a frequentarsi, ma l’uomo è stato criticato perché lui ha parlato più volte della sua ex. Cristina ha un atteggiamento comprensivo nei suoi confronti, tanto da proseguire la conoscenza.

Tre donne per Marco. Sono Roberta, Claudia ed Emanuela. Lui è uscito solo con Roberta, dopo di che lui non si è fatto più sentire. Con le altre due dame ha solo avuto contatti telefonici. Marco non si vuole lasciar andare troppo ritenendosi un ‘diesel’, questo provoca i passi indietro delle tre dame che si ritirano. Cerca un’altra dama che gli suscita interesse, ma nessuna di queste accetta il ballo con lui.

Uomini e Donne, puntata 15 settembre 2023: anticipazioni

Secondo quanto accaduto nella registrazione del 28 agosto scorso, Tina Cipollari, si è resa protagonista di una discussione molto accesa con Elio. I due hanno avuto già parecchi litigi nella scorsa edizione, in questa puntata si ripresenterà la situazione fotocopia di pochi mesi fa. Si attende anche l’ospitata di Lavinia e Alessio, l’ex tronista e il suo attuale fidanzato entrambi sono stati protagonisti lo scorso anno.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.