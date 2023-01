Nuovo appuntamento in onda oggi mercoledì 11 gennaio 2023 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne, anticipazioni: dove siamo rimasti

Dopo l’accesa discussione tra Paola e Alessandro, la dama decide di interrompere la frequentazione con l’uomo. Lui è convinto di esser stato vittima di una “macchinazione” da parte di Paola. Gemma vuole proseguire la conoscenza con Alessandro, nonostante lui abbia voluto ballare con Pamela per un chiarimento. Alessandro confessa di non aver più sentito Pinuccia: “Ho bloccato il suo numero di telefono”

Nel trono classico Federico ha portato in esterna Alice, al concerto di Alessandra Amoroso dove si sono baciati. I commenti dei tronisti dopo la scorsa puntata portano Alice a pensare che Federico sia più interessato a Carola.

Uomini e Donne puntata 11 gennaio 2023, anticipazioni

La puntata riprenderà dal faccia a faccia tra Gloria e Riccardo che ha concluso la puntata di ieri. Non sembra promettere bene per i due…

Dove seguire Uomini e Donne in tv e streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni giorno, a partire dalle ore 19:40.

Sul sito di Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.