Oggi, venerdì 3 maggio 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Daniele Paudice) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Marcello Messina, Jasna Amodei, Ernesto Russo, Ida Pavanelli, Mario Verona, Cristiano Lo Zupone, Salvatore Alongi, Giulia Vacca, Jessica Pittari, Manuel Savini, Marianna Sperandei e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto un filmato nel quale Ida ha contattato telefonicamente la ragazza dell’ultima segnalazione riguardante Mario.

In studio, invece, si è accesa una lunga discussione tra Mario e Tina Cipollari. Anche Gianni Sperti ha esternato qualche dubbio nei riguardi del corteggiatore.

È andata in onda anche l’esterna di Ida con Pierpaolo, dove abbiamo visto la tronista aspettare sotto casa del corteggiatore per ben tre ore. In studio, Ida si è lamentata della lunga attesa che ha dovuto affrontare per vederlo. Pierpaolo ha accusato Ida di dare troppe possibilità a Mario quando la mancanza di sincerità di quest’ultimo nei suoi confronti, secondo Pierpaolo, sarebbe palese.

Uomini e Donne, puntata 3 maggio 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Diego e Jessica al centro studio. Jessica si lamenterà del comportamento di Diego perché è convinta che quest’ultimo le abbia chiesto di uscire solo perché attratto fisicamente da lei.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

