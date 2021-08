Uomini e Donne è un dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì, alle ore 14:45, da inizio settembre fino a fine maggio.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la ventiseiesima edizione del programma, prodotto da Fascino PGT.

Uomini e Donne: quando va in onda?

La nuova edizione del programma di Maria De Filippi andrà in onda a partire dal 13 settembre 2021, alle ore 14:45, su Canale 5.

Il programma andrà in onda anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Altri contenuti riguardanti il programma, inclusi video inediti, sono disponibili sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: il meccanismo

Com’è accaduto nella scorsa edizione, anche quest’anno il Trono Classico e il Trono Over si alterneranno all’interno della medesima registrazione.

Nello studio, quindi, saranno presenti i 4 tronisti, con i loro corteggiatori, e i due parterre del Trono Over, i Cavalieri e le Dame.

I tronisti e le troniste conosceranno i loro corteggiatori e le loro corteggiatrici attraverso le esterne che verranno commentate in studio. Al termine del percorso, ogni tronista sceglierà un corteggiatore, o una corteggiatrice, che risponderà alla scelta con un sì o con un no.

I Cavalieri e le Dame, invece, si possono frequentare liberamente, dando l'”esclusiva” al proprio partner o frequentando più persone nello stesso periodo. Quando una relazione decolla, il Cavaliere e la Dama lasciano insieme la trasmissione per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.

In più occasioni, coppie del passato del Trono Over tornano nel programma, come ospiti, per fornire aggiornamenti riguardo la loro relazione.

Alcuni ex partecipanti del Trono Over tornati single, invece, ritornano nel programma per rimettersi nuovamente in gioco e cercare un nuovo amore.

Uomini e Donne: i tronisti

I tronisti della prossima edizione saranno due ragazzi e due ragazze.

Stando ad un’anticipazione pubblicata da Dagospia, in questa nuova edizione, per la prima volta, ci sarà una tronista che ha affrontato un percorso di transizione per cambiare sesso.

Uomini e Donne: il Trono Over

Nella nuova edizione, ritroveremo alcuni Cavalieri e Dame che hanno animato la precedente edizione: Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato, Nicola Vivarelli, Biagio Di Maro e Isabella Ricci.

Uomini e Donne: Gemma

La Dama maggiormente al centro dell’attenzione, durante gli spazi dedicati al Trono Over, è Gemma Galgani.

La sua popolarità, all’interno del programma, è aumentata soprattutto durante la sua frequentazione con Giorgio Manetti.

Nel corso delle ultime edizioni, Gemma ha conosciuto diversi uomini tra i quali, citiamo Marco Firpo, Marco Cappagli, Rocco Fredella, Jean Pierre Sanseverino, Juan Luis Ciano, Nicola Vivarelli, Paolo Gozzi, Biagio Di Maro, Maurizio Guerci, Maurizio Peduzzi, Maurizio Giaroni, Cataldo Coccoli, Aldo Farella.

Nel corso di quest’estate, attraverso il magazine ufficiale del programma, Gemma ha dichiarato di aver avvertito la mancanza di Marco Firpo.

In chiusura di stagione, Gemma ha spesso manifestato la propria antipatia nei riguardi di Isabella Ricci.

Uomini e Donne: gli opinionisti

Gli opinionisti della nuova edizione saranno nuovamente Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Tina Cipollari ha ricoperto il ruolo di opinionista dal 2001 al 2004. Dopo qualche anno di pausa, dal 2008, la Cipollari partecipa regolarmente ad ogni edizione del programma.

Gianni Sperti, invece, è presente nel programma come opinionista dal 2003 mentre Tinì Cansino ha esordito nel dating show nel 2012.

Uomini e Donne: come partecipare

Chi vuole prendere parte al programma, può inoltrare la propria candidatura, attraverso la piattaforma Witty Tv, al seguente indirizzo: https://www.wittytv.it/casting-classico/.

Uomini e Donne: il jingle

Il jingle utilizzato durante gli ingressi in studio dei vari partecipanti è un loop tratto da un brano acid jazz di Andy L, intitolato As Cool As, pubblicato nel 2014. Il jingle ha preso il posto dello storico tema musicale composto da Agostino Penna all’inizio della scorsa edizione.