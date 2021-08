Ieri è stata registrata a Roma la prima puntata stagionale (la numero 26) di Uomini e Donne (confermata Gemma Galgani), al via su Canale 5 a partire dal 13 settembre. Protagonista Andrea Nicole, nuova tronista. Ha 29 anni e prima di essere donna è stata uomo (nelle scorse settimane erano già circolate le indiscrezioni sulla presenza di una tronista trans). Andrea Nicole ha parlato al sito del Fatto Quotidiano raccontando il motivo per cui ha scelto di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi:

Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte.

Con l’arrivo di Andrea Nicole Maria De Filippi prova ad abbattere i pregiudizi che ancora oggi riguardano le persone che hanno completato il percorso di transizione da un sesso ad un altro. Una svolta storica per la trasmissione seguita ogni giorno da circa tre milioni di telespettatori. Nel 2017 la De Filippi aprì al trono gay, un esperimento riuscito (almeno dal punto di vista mediatico e sociologico) che però non è stato ripetuto.

La nuova tronista ha precisato che definirla transgender non è corretto:

Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco.