A settembre, Uomini e Donne tornerà in onda con la ventiseiesima edizione, la ventiduesima, per la precisione, da quando il programma condotto da Maria De Filippi si trasformò da talk show a dating show nell’ormai lontano 2001, mantenendo questa formula tutt’ora.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a diverse novità nel programma pomeridiano di Canale 5. La più riuscita è sicuramente il Trono Over, che ha scansato, di fatto, il Trono Classico, per quanto concerne il gradimento del pubblico. Altre novità furono il trono L’amore non ha età, Ragazzi e Ragazze, una sorta di Trono Over riservato ai più giovani, e il Trono Gay, che abbiamo visto nelle edizioni 2017/18 e 2018/19.

Ricordiamo anche che, dal 2020, Trono Classico e Trono Over si sono uniti e che, dalla scorsa edizione, lo studio di Uomini e Donne è stato ampiamente rinnovato e che anche lo storico jingle di Agostino Penna è stato sostituito con uno nuovo di zecca.

Recentemente, in un’intervista concessa al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha manifestato la volontà di cercare tronisti più vicini al reale piuttosto che al patinato mondo dei social:

Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare.

Stando ad un’indiscrezione pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, nella nuova edizione di Uomini e Donne, ci sarà per la prima volta una persona che ha affrontato, e concluso, un percorso di transizione per cambiare sesso.

Sul trono, siederà una donna, nata uomo, di professione commessa. Non si conosce, per ora, l’identità della nuova tronista. Insieme a lei, ci saranno altri tre tronisti, due ragazzi e un’altra ragazza.

Già nel 2017, i tempi erano decisamente maturi per un Trono Gay. Il pubblico di Canale 5 accoglierà con tranquillità anche questa novità. Eventuali polemiche lasceranno il tempo che trovano.