“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare“. A parlare in questi termini è Maria De Filippi, protagonista della cover del settimanale Oggi. La conduttrice esprime così una dichiarazione di intenti che riguarda uno dei suoi programmi più discussi, ossia Uomini e donne, in onda con la nuova stagione a partire da settembre su Canale 5.

Al netto dei nomi dei tronisti (che saranno svelati soltanto nelle prossime settimane), resta da capire con quali esiti le parole di Maria De Filippi diventeranno realtà. Effettivamente nelle ultime stagioni nella trasmissione del pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset si è notato il tentativo di rendere più ‘normali’ i tronisti e le troniste e di allontanarsi dagli stereotipi nati ai tempi di Costantino Vitagliano e poi mutuati con l’esplodere dei social media. Non sempre i risultati, in termini di presa sul pubblico, sono stati ottimali. Il caso più paradossale sembra essere però quello di Sophie Codegoni, giovane tronista il cui scarso feeling coi social era stato più volte sottolineato durante la sua avventura televisiva a Uomini e donne e per la quale in tempi recenti si è parlato di un flirt con Fabrizio Corona.

Per la cronaca, la De Filippi nell’intervista concessa ad Oggi ha parlato anche del figlio Gabriele, raccontando che è tornato single e accusandolo di essere “un po’ tirchio“, e della sua amica Sabrina Ferilli: