Unomattina: Marco Frittella lascia, per lui la direzione di Rai Libri

Venerdì si chiude l’avventura da giornalista per Marco Frittella (anche se uno giornalista lo è per sempre) ed avrà inizio quella di manager. Per l’attuale conduttore di Unomattina si prospetta una importante promozione, diventerà infatti il nuovo direttore di Rai Libri, la struttura del servizio pubblico radiotelevisivo che si occupa dell’attività editoriale. Per il cronista del Tg1 si tratta di un passaggio molto importante della sua carriera iniziata nell’ormai 1979 quando entrò nel team di autori del programma “Agricoltura domani“, poi diventato l’attuale Linea verde, fino all’attuale collocazione alla conduzione di Unomattina.

Una carriera quella di Marco Frittella che lo ha visto impegnato anche come capo ufficio stampa della Democrazia Cristiana, quindi portavoce di alcuni leader del partito dallo scudo crociato, Gerardo Bianco, Mino Martinazzoli e Virginio Rognoni, poi l’approdo in Rai come capo del politico del Gr2. Arriva al Tg1 nel 1993 chiamato dall’allora direttore Albino Longhi. Una carriera poi tutta al primo telegiornale italiano, dove si è occupato principalmente di politica, arrivando poi alla conduzione del Tg1 delle 13:30 e fino alla guida di Unomattina, nelle ultime due stagioni con Monica Giandotti.

Venerdì sarà dunque l’ultima volta di Marco Frittella in video alla conduzione di Unomattina, che poi lascerà alla sola Monica Giandotti, prima dell’Aldebran che partirà con l’edizione estiva da inizio giugno condotta da Massimiliano Ossini, insieme ad una giornalista del Tg1, i nomi in campo, come noto, sono quelli di Valentina Bisti e Isabella Romano. Da domani, come anticipato da queste parti, torna l’appuntamento con gli Speciali del Tg1 dalle 7 alle 9, con lo spazio di Unomattina che sarà ridotto ad un’ora.

Insomma, un’addio dolce al lavoro di giornalista puro, per una nuova collocazione in un ruolo manageriale come direttore di Rai Libri per Marco Frittella, che dunque venerdì darà il suo addio al Tg1 durante l’ultima puntata che lo vedrà nelle vesti di conduttore di Unomattina. E’ tempo dunque di rimettere la penna nel taschino interno della giacca in attesa della nuova avventura da dirigente a Rai Libri.