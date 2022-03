Speciale Tg1 torna da mercoledì mattina alle 7 su Rai1

Mentre proseguono i colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina che con seppur “piccoli sviluppi positivi” per il momento non hanno ancora trovato un punto d’incontro, in Ucraina proseguono le piogge di bombe, con molti civili uccisi senza pietà, fra loro si racconta dell’uccisione anche di una mamma con due figli. Putin ha stilato una lista di “paesi ostili” a causa delle sanzioni e fra di loro c’è anche l’Italia. Insomma una situazione incandescente che per il momento non lascia drammaticamente presagire nulla di buono. Una guerra questa la cui fine è difficile da prevedere ed in tutto questo gli organi di informazione fanno la loro parte e fra di loro certamente la televisione. Da queste parti abbiamo evidenziato come sia stato fondamentale l’appuntamento del mattino con lo Speciale Tg1 delle 7 condotto dalla direttrice Monica Maggioni e di come abbia creato un appuntamento per il pubblico ormai fisso rispetto alle ultime informazioni sul conflitto scatenato dalla Russia in terra d’Ucraina.

Da lunedì mattina è tornato l’appuntamento con Unomattina, che era stato spostato in avanti di due ore nelle scorse settimane, per lasciar posto proprio al Diario di guerra del Tg1. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni arrivate da ambienti vicini a viale Mazzini a breve dovrebbero tornare in onda gli appuntamenti con il Diario di guerra dello Speciale Tg1, sempre dalle ore 7 alle ore 9 e per tutto il tempo necessario ad informare il pubblico televisivo rispetto a questo terribile conflitto il cui esito è difficile da prevedere.

Gli appuntamenti con gli Speciali del Tg1 dovrebbero riprendere dalla mattina di mercoledì 9 marzo a partire dalle ore 7 su Rai1 e dovrebbero proseguire, così come è avvenuto in passato, fino alle ore 9, come detto, per il tempo necessario ad informare il pubblico televisivo rispetto agli sviluppi di questo conflitto che volenti o nolenti ci vede coinvolti. Seguirà alle ore 9 l’appuntamento con Unomattina (in onda ancora con la vecchia formula in attesa del suo Aldebaran) e poi Storie italiane, E’ sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e Vita in diretta.