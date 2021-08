Unomattina 2021-2022, ecco la coppia di conduttori

In un certo senso è diventato -suo malgrado- il tormentone mediatico di questi ultimi mesi, quello cioè che riguarda Unomattina, lo storico contenitore della prima rete della televisione pubblica lanciato nella Rai del grande Biagio Agnes. La voglia, il desiderio e in un certo senso la pazzia (per citare un celebre pezzo di Ornella Vanoni) era quella di spacchettare il programma in due fasce distinte, la prima appannaggio del Tg1 e la seconda in mano alla Rete 1. Già, perchè come è noto questa trasmissione, fin dal suo esordio, vive grazie al matrimonio fra la testata giornalistica e il canale, ricordiamo la prima edizione con Piero Badaloni per la testata ed Elisabetta Gardini per la Rete.

Questa idea della divisione era per la verità portata più avanti dalla Rete, mentre il Tg1, attraverso il suo comitato di redazione, aveva fatto più volte presente che era impraticabile per la testata gestire un’intera parte del programma, questo per mancanza di uomini, risorse e mezzi. Il Tg1 avrebbe gradito che la co-produzione del programma continuasse, semplicemente rilanciando il proprio apporto in senso squisitamente giornalistico, occupandosi quindi direttamente della parte news e lasciando alla Rete tutti gli altri spazi che solitamente costituiscono il menu di Unomattina.

Su questo si è discusso in tutti questi mesi, mentre da altre parti ci si riduceva a cercare di capire chi avrebbe condotto l’edizione 2021-2022 di Unomattina, come se il fulcro del problema fossero i conduttori, classica pratica questa di chi non capisce che prima occorre costruire bene la casa e poi si pensa a chi affittarla. Nelle ultime ore pare che si sia arrivati ad un accordo fra le uniche due persone che devono decidere, ovvero i direttori di rete e di testata, rispetto al tema di Unomattina, conduzione compresa, vediamo dunque quali sono state le decisioni rispetto a tutto questo.

Per la prossima edizione di Unomattina si va verso la conferma della coppia che ha guidato quest’anno il programma della prima rete Rai. Da settembre dunque rivedremo Monica Giandotti, confermata dalla Rete e Marco Frittella, confermato dalla testata, alla guida di Unomattina, in un programma però che sarà rinnovato sia nella scenografia che nella scansione degli spazi, con l’occhio del Tg1 che guarderà naturalmente la parte news e l’occhio della Rete 1 che si occuperà di tutto il resto, in una divisione dei compiti la più intelligente e logica possibile. Con questo tipo di rinnovamento si cercherà di dare nuovo smalto a Unomattina, con la medesima coppia alla conduzione, che si sottoporrà quindi alla prova del nove.

Del resto, per quel che riguarda la conduzione, due erano le strade percorribili, o cambio totale della coppia o conferma di entrambi. Sarebbe stato profondamente ingiusto un cambio singolo che avrebbe addossato eventuali colpe ad un’unica persona, quando è chiaro e sotto gli occhi di tutti che il problema di Unomattina, prima che della conduzione è nella sua confezione che, con i cambiamenti sopra citati, si cercherà di perfezionare e rendere al passo con i tempi.