Unomattina: diretta, conduttori, puntate e tutte le informazioni

Unomattina è il programma di attualità prodotto in collaborazione con il Tg1 e in onda su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdi. Nel programma si trattano le notizie provenienti dall’Italia e dal Mondo spaziando dalla cronaca alla politica, cultura, spettacolo, medicina, economia, senza tralasciare il sociale, reportage e speciali. Gli autori del programma sono Maria Pia Ammirati, Carlo Raspollini, Romano Ciriaci, Pietro Raschillà, Angelo Raffaele Amelio, Maurizio Gianotti, Nevio Casadio, Claudio Maddalena, Maria Sabrina Quaranta, Claudia Caldera, Pierluigi Camilli, Guido Clericetti, Puccio Corona, Gian Maria Starace, Mauro Caporiccio, Giuseppe Giunta, Sergio Malatesta, Gustavo Verde, Stefano Ziantoni. La regia del programma è di Maria Cristina Bordin.

Unomattina, tutte le puntate

L’edizione 2021-22 del programma di Rai 1 – come annunciato durante i Palinsesti Rai dello scorso giugno – partirà lunedì 13 settembre 2021 dalle 6:45 alle 9:55. Sarà la numero 36 e se dovesse seguire lo stesso termine delle ultime due edizioni, il numero esatto di puntate saranno circa 255. Al suo interno, vengono trasmesse 5 edizioni del Tg1: alle 7.00, 7:30, 8:00, 9:00 e 9:30.

Unomattina Rai Play, diretta e replica

Il programma è in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nel primo mattino e si può seguire anche in HD al canale 501 del digitale terrestre e 101 di TivuSat. Collegandosi alla piattaforma Rai Play, nella sezione Canali TV e Dirette è possibile seguire il live streaming cliccando sulla finestra dedicata alla diretta di Rai 1 e, eventualmente, riguardarlo dall’inizio semplicemente cliccando sul restart del player durante la messa in onda.

Le repliche non sono trasmesse in tv, ma sono integralmente disponibili sul portale. Una volta terminato il programma, scrivendo sulla barra delle ricerche il nome della trasmissione potete essere indirizzati direttamente alla pagina in cui si potranno trovare tutte le puntate, dalla prima all’ultima.

Unomattina, conduttori

Si attendono novità sul fronte della conduzione. Da mesi si rincorre la possibilità di una rivoluzione con la rimozione della conduzione in coppia e l’inserimento di spazi ad hoc individuali. Lo scorso 6 giugno 2021, TvBlog ha riferito di un tentativo di rinnovamento radicale per il programma di Rai 1. L’edizione 2020-21 è stata condotta dall’ex conduttrice di Agorà estate Monica Giandotti e Marco Frittella, volto del Tg1. Alla postazione web, Antonia Varini.

Unomattina estate, tutte le puntate

L’edizione 2021 in versione estiva è cominciata il 28 giugno e si concluderà il prossimo 10 settembre per un totale di 55 puntate. Al suo interno tra le 7 e le 9:55 vengono trasmesse alcune edizioni del Tg1.

Unomattina estate, conduttori

Nella stagione 2021 è condotto per il secondo anno consecutivo da Barbara Capponi e per la prima volta dal giornalista ed inviato Rai, Giammarco Sicuro. Con loro, in studio per la postazione web c’è Antonia Varini.

Unomattina estate Rai Play, diretta e replica

Esattamente come la versione invernale, la diretta dell’edizione estiva si può seguire nella stessa modalità. Anche in questo caso non vengono trasmesse repliche in tv, ma è possibile recuperare ogni singola puntata della stagione in corso (fin dalla prima) su Rai Play da tutti i device a questo link.

Uno Weekend, diretta, puntate e replica

Nel 2021, alla versione estiva del programma se ne accompagna una in onda nel fine settimana condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi: il sabato dalle ore 08.30 alle 10.30 e la domenica dalle ore 08.20 alle 09.30 fino al secondo weekend di settembre. Non vengono trasmesse repliche in tv, ma su Rai Play si possono recuperare tutte le puntate dall’inizio della stagione a questo link.

Unomattina in famiglia, diretta, puntate e replica

Lo spin-off del weekend della trasmissione riprenderà per la nuova edizione sabato 18 settembre 2021. Il contenitore va in onda tutti i sabati e le domeniche nella stagione autunno/inverno e primavera. Il sabato dalle 8:25 alle 10:30 e la domenica dalle 6:30 alle 9:35. Sarà condotta per il terzo anno consecutivo dalla coppia formata da Tiberio Timperi e Monica Setta. Su Rai Play è possibile guardare tutte le puntate del programma a questo link.

Unomattina, social

Il programma di Rai 1 ha un’unica pagina social facebook in cui sono presenti alcuni contenuti (foto, video e link dei servizi) tratti dal programma madre e dai suoi spin-off ed è MattinaRai1. Su Twitter l’account è @unomattina