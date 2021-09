Lo sciopero della Rai fa saltare la prima puntata di UnoMattina 2021-2022: come preannunciato da settimane, l’agitazione sindacale ha finito per inficiare l’inizio della stagione autunnale, bloccando il debutto del contenitore informativo del mattino di Rai 1.

Le prime avvisaglie sono arrivate da una copertura più lunga del solito di Rai News, quindi un cartello ha avvertito delle variazioni inattese che lo sciopero avrebbe potuto avere sulla programmazione regolare, ma mai si pensava che lo sciopero potesse intaccare il kick-off stagionale del daytime Rai, annunciato in pompa magna non più tardi di qualche giorno fa.

Al posto della prima puntata della nuova stagione di UnoMattina va in onda una sorta di ‘best of’ dell’anno scorso, con Monica Giandotti e Marco Frittella, tra fake news sul Covid e le procedure igientiche corrette quando si torna a casa: in ritorno in piena regola ai tempi peggiori della pandemia. Ricordiamo che la coppia di conduttori è stata confermata anche per questa stagione, anche se sono state annunciate molte novità nella struttura e nell’organizzazione dei contenuti. Ma per oggi non avremo modo di scoprirle.

L’inizio della nuova stagione di UnoMattina slitta quindi a domani, martedì 14 settembre, alle 7.10. Un orario questo già modificato rispetto al passato, quando il contenitore di Rai 1 iniziava anche prima delle 7 del mattino, tra edizioni del Tg spazi di approfondimento, rubriche e tutto quanto fa informazione in attesa delle 10.

Cosa succederà al resto del daytime di Rai 1 non è al momento dato saperlo. La programmazione di rete dovrebbe continuare con Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno, prima di riprendere il pomeriggio tra Serena Bortone col suo Oggi è un altro giorno e anche la prima de La vita in diretta, con Alberto Matano che torna in solitaria. Previsto per oggi anche il ritorno de I Fatti Vostri su Rai 2 con la nuova coppia Salvo Sottile e Anna Falchi.

Sarà una mattinata lunga per la Rai.