La stagione estiva, televisivamente parlando, è da sempre piuttosto arida di offerta, così come ha ricordato stamane Massimo Galanto, riportando invece un’interessante retroscena sulla soap opera dell’estate che vede contrapporsi Monica Setta e Tiberio Timperi. I telespettatori sono però abituati, almeno dal daytime di Rai 1, a non essere abbandonati neanche nelle settimane più calde dell’anno da alcune trasmissioni: Unomattina estate, Estate in diretta e Reazione a catena sono alcuni dei titoli che non smettono mai di andare in onda, con le prime due che lo fanno regolarmente in diretta, per non venire meno alle premesse su cui si fondono.

Poi ogni anno ci sono certamente dei piccoli inciampi estivi legati a puntate registrate per prendersi qualche giorno di pausa, come accaduto venerdì sera a In onda quando non è stata coperta la notizia della morte di Gino Strada o lo scorso anno a Pierluigi Diaco, con Io e te, quando scomparve Franca Valeri – caso analogo a quella della Toffa. Nulla di tutto ciò però ha a che vedere con quanto sta accadendo in questi giorni nella programmazione del mattino di Rai 1.

Uno weekend e Dedicato in ferie

Sabato 14 e domenica 15 agosto, al posto di inediti appuntamenti di Uno weekend, sono stati proposti due “meglio di” della trasmissione di Anna Falchi e Beppe Convertini, che fra l’altro nella giornata di ieri ha debuttato con Azzurro – Storie di mare. A partire da oggi poi la stessa sorte tocca a Dedicato, che per tutta la settimana non andrà in onda con nuove puntate, ma proporrà un collage dei migliori momenti di quanto già visto nelle scorse settimane sull’ammiraglia Rai e recuperabile su RaiPlay.

Se almeno nel primo caso la scelta può essere parzialmente compresa data la perfetta sovrapposizione con il weekend ferragostano e dati anche gli attuali molteplici impegni di Convertini che è stato occupato nelle riprese del nuovo programma, che avrebbero probabilmente reso ancora più difficile la possibilità di registrare due puntate da trasmettere nello scorso fine settimana, visto anche che lo studio da cui va in onda Uno weekend è condiviso con Unomattina estate e Dedicato, resta invece più difficile da comprendere la scelta riguardo al programma di Serena Autieri.

La conduttrice avrebbe, infatti, potuto replicare quanto fatto in passato ad esempio da Diaco, abituato a registrare alcune puntate da mandare poi in onda ad agosto. Niente di tutto questo è stato invece pensato, nonostante l’agguerrita concorrenza di Simona Branchetti con il suo Morning News, che avrà una settimana tutta a sua disposizione per conquistare i telespettatori orfani di Dedicato.

Strategia di Rai 1 di certo da rivedere in questa occasione: la settimana di pausa, a quanto ci risulta, era stata concordata fin dalla partenza del programma, ma probabilmente visto il calo degli ascolti della trasmissione dell’Autieri, legato prima alle Olimpiadi e poi al programma di Canale 5, sarebbe stato bene ripensare il piano.