Da giorni un mistero aleggiava tra i fanatici della tv commentata sui social, uno strano caso in cui dallo slot mattutino di Canale 5 a partire da lunedì prossimo, 26 luglio, scompaiono i documentari dedicati agli animali e alla natura per lasciare spazio ad un nuovo ‘morning news’. Ad una settimana esatta dall’inizio, la dicitura non è ancora stata modificata. C’è chi – su Twitter – aveva pensato ad un errore, e chi più coraggiosamente ad un ritorno immediato di Mattino cinque in veste puramente informativa.

Chi si è avvicinato di più? Nessuno. A svelare la soluzione dell’incognita è stato il sito Davide Maggio: Canale 5 da lunedì 26 luglio nello slot 8:45/11 (generalmente occupato nella stagione televisiva dal programma di Videonews condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci) riaccende il mattino in diretta con un esperimento condotto da Simona branchetti, ex volto di Sky Tg24 e da diversi anni in Mediaset come conduttrice del Tg5.

Secondo le prime informazioni della quale siamo in possesso, il programma dovrebbe essere una sorta di simulcast di TgCom 24, il canale all news in onda sul 51 del digitale terrestre, ci si occuperà dunque di attualità. Il contenitore news dovrebbe essere rivisitato in chiave semplice per poterlo rendere più appetibile al pubblico di un canale generalista. Il titolo del programma è al momento ancora denominato con Morning news (visibile anche sulla guida tv di Mediaset Infinity), momentaneamente non ci sono novità su questo fronte.

Come non è ancora ben definito lo studio dalla quale verrà trasmesso il Morning news. Simona Branchetti fino ad ora ha sempre condotto le edizioni del Tg5 dagli studi storici del notiziario di Clemente J. Mimun, a Roma. La probabilità (badate bene, probabilità) è che la diretta possa svolgersi dallo studio di TgCom a Cologno Monzese. Tutto – lo ripetiamo – è ancora work in progress, in settimana verranno aggiustati altri aspetti.

Il programma cercherà di contrastare la concorrenza, poiché tra le 8:45 e le 11 Rai 1 ha in onda la seconda parte di Unomattina estate nonché la prima ora di Dedicato.

La certezza resta una, per Canale 5 è singolare la riaccensione della programmazione in diretta e in piena estate con un daytime mattutino. Il programma dovrebbe restare in onda per tutto agosto fino ai primissimi giorni di settembre, dal 6 dello stesso mese tornerà Mattino cinque nella stessa fascia oraria per quella che sarà l’edizione numero 15.

Foto | Simona Branchetti su Facebook