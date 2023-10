Come finisce Un’estate fa? Il finale non si farà dimenticare (e su una seconda stagione…)

Per una serie tv che fin dal primo episodio gioca con la memoria riuscire a non farsi dimenticare è un ironico obiettivo. Un’estate fa, questo obiettivo l’ha però pienamente raggiunto: con l’ultima puntata della serie tv Sky il finale si è svelato finalmente al pubblico. E no, spegnere la tv come se nulla fosse sarà impossibile.

Come finisce Un’estate fa?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA SERIE-

L’ultima puntata, andata in onda su Sky Uno ed in streaming su NOW venerdì 27 ottobre 2023, ci mostra il protagonista(Lino Guanciale) finire nelle grinfie di(Giovanni De Giorgi), ex nuotatore nonché fidanzato di(Antonia Fotaras), la ragazza il cui omicidio è il mistero da risolvere. Filippo, sempre più certo che il colpevole sia Elio, dopo averlo minacciato con inquietanti messaggi nelle puntate precedenti lo rapisce e porta nel campeggio in cui Arianna era scomparsa nell’estate

Elio, però, da bravo avvocato riesce a prendere tempo e a parlare con Filippo, intenzionato a ucciderlo. Ma non solo: riesce a convincerlo del fatto che Arianna, quell’estate, si sentisse sopraffatta da lui e volesse stargli lontana, inducendolo a pensare che la sua morte sia stata colpa sua. Già emotivamente fragile, per Filippo questo è il colpo di grazia, che lo porta al suicidio, proprio poco prima che giunga la Polizia: Zancan (Paolo Pierobon) ha infatti capito che l’ex nuotatore, ossessionato da quell’estate, può trovarsi solo al campeggio. Quando vi trova Elio e il cadavere di Filippo, capisce che non riuscirà mai ad incastrare il protagonista e che deve chiudere il caso.

Leggi anche: Un'estate fa reinventa il flashback (oltre la nostalgia) e regala la miglior interpretazione tv di Lino Guanciale: la recensione Non proprio, perché è a questo punto che Un’estate fa gioca la sua carta più sorprendente. Elio riesce finalmente, tramite i suoi ricordi/viaggi nel tempo a tornare alla notte della scomparsa di Arianna: mentre tutto il campeggio sta assistendo alla semifinale tra Argentina-Italia dei Mondiali di Calcio, lui e la ragazza si allontanano e vanno vero il mare. Elio si vede costretto a seguire Arianna, per scoprire chi l’ha uccisa, nonostante provi in tutti i modi a convincerla a restare.

Arianna, però, è inamovibile: ruba l’auto di Carmine (Giovanni Buselli), quella in cui poi sarà ritrovato il corpo, e parte. Davanti al mare, la ragazza vuole solo rilassarsi e salire su una scogliere per ammirare meglio il panorama, anche se un temporale è in arrivo. Elio cerca di dissuaderla in ogni modo, fino ad essere così disperato da dirle di sapere che lei sta per morire. Arianna, spaventata prova ad allontanarlo, ma Elio, in un raptus di rabbia, la spinge a terra, facendole sbattere la testa e uccidendola. È stato Elio, dunque, ad uccidere Arianna.

Sconvolto, nel presente il protagonista confessa cosa ricorda a Costanza (Claudia Pandolfi), che ammette di aver saputo tutto da sempre, perché c’era anche lei: aveva raggiunto i due in motorino e, scoperto l’accaduto, aveva aiutato Elio a buttare in acqua l’auto con dentro Arianna. Zancan, intanto, ha trovato la prova schiacciante contro il protagonista: in una foto vede che indossa al collo l’anello della madre, quello che la Polizia aveva ritrovato nell’auto nella prima puntata: Zancan va a notificare l’arresto. Elio, allora, torna per un’ultima volta nel passato per cercare di sistemare le cose.

Avviene così un inedito incontro tra l’Elio giovane (Filippo Scotti) e l’Elio adulto: quest’ultimo invita se stesso a fare ciò che va fatto, in modo che nel futuro possa incontrare la moglie Isotta (Nicole Grimaudo) e far nascere al figlia Alice (Ginevra Francesconi). L’Elio giovane obbedisce e, dopo aver fatto allontanare Costanza (che quindi non vede il cadavere di Arianna), getta l’auto ed il corpo in mare. Non prima, però, di aver tenuto l’anello e l’audiocassetta che le aveva regalato.

Elio torna nel presente: scopre di non essere più il principale sospettato, che invece resta Filippo, morto suicida dopo il ritrovamento del corpo. Costanza, non avendo saputo nulla dell’omicidio, ha vissuto una vita più serena, così come il resto dei suoi amici, tranne Adriano (Massimo De Santis).

È proprio lui a farsi trovare davanti casa di Elio: è l’unico a sapere come sono andate le cose. Elio, infatti, una volta gettata l’auto in mare, era sotto choc e fu aiutato proprio da Adriano, che aveva capito cosa fosse successo e che ora cerca una confessione dall’amico. Elio, però, continua a negare, rompendo definitivamente l’amicizia con l’uomo.

Le ultime scene non sono un ricordo, ma un pensiero: se quella semifinale fosse stata vinta dall’Italia, pensa Elio, forse lui e Arianna non si sarebbero allontanati dal campeggio e sarebbero rimasti a festeggiare, cambiando tutto. Oggi, Carlo (Alessio Piazza) non sarebbe un sacerdote ma sarebbe sposato, il gruppo sarebbe ancora unito e, soprattutto, Arianna sarebbe ancora viva.

Una serie sorprendente (con qualche mistero irrisolto)

Partita con delle buone premesse, Un’estate fa ha confermato tutta la sua originalità fino alle ultime scene del finale, in cui Elio, il protagonista, si scopre essere anche il colpevole, quel colpevole che tutti andavano cercando da otto episodi. E che, invece, era sotto il naso di tutti.

Gli sceneggiatori, insomma, hanno voluto sovvertire le regole del giallo, affidando ad un solo personaggio il doppio ruolo di investigatore ed assassino, costruendo una fitta rete di indizi e di snodi che, nel rispetto del genere, hanno condotto il pubblico a sospettare prima di uno poi dell’altro.

Un’estate fa, però, non sarebbe stato così sorprendente se non ci fosse stato quello stratagemma a nostro dire semplice ma efficace che ha permesso. In fine dei conti, questa serie tv non è solo un giallo, ma è una vera e propria serie di viaggi nel tempo, con tanto di cambiamento della linea temporale sul finale, solo mascherata molto bene.

E se solitamente questo genere di storie tende a provocare dei forti mal di testa in chi le segue per via dei continui intrecci che cambiano a seconda delle mosse compiute prima o dopo, Un’estate fa riesce a rimanere lucida fino alla fine. Lucida, ma non senza qualche difetto: quel quadro che Elio e Arianna rubarono al padre di lui e che poi ricompare nel presente nella stessa casa ma in una posizione differente resta uno dei misteri irrisolti.

Anche di questo si parlerà dopo aver visto la conclusione di Un’estate fa, a cui va il merito di aver garantito un finale ad effetto e di cui non puoi non parlare subito dopo averlo visto. Un’operazione furba, audace e capace di dare nuova forma al thriller. E di fare dei ricordi un’arma a doppio taglio.

Una seconda stagione di Un’estate fa?

Difficile pensare che Un’estate fa possa avere un seguito. Eppure, sappiamo che nel mondo delle serie tv tutto è possibile, soprattutto se un prodotto è di successo. E Sky si dice soddisfatta dei risultati ottenuti: i primi due episodi di Un’estate fa hanno ottenuto, dal debutto ad oggi, 870.000 spettatori medi. Nel dettaglio, la prima puntata ha ottenuto 876mila spettatori, mentre la seconda 864mila. Con questi dati, Un’Estate Fa si attesta come terzo miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi due anni (ottobre 2021-ottobre 2023).

Alla conferenza stampa della serie, Sky aveva espresso qualche perplessità su un possibile seguito, proprio perché la serie è stata pensata per avere un finale definitivo. Nel cast, però, c’è stato chi ha ipotizzato uno spin-off con qualcuno dei personaggi già noti al pubblico. Noi ci auguriamo solo che si possano realizzare altre serie come queste, capaci di sperimentare senza però dimenticarsi del valore della storia che si vuole raccontare.