Sky presenta la nuova serie tv originale Un’Estate Fa che sarà rilasciata da venerdì 6 ottobre alle 21:15 su Sky Atlantic, on demand dal mattino anche in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures la serie nasce da un’idea di Michele Alberico e Massimo Bacchini, sviluppata da Valerio Cilio che ne è anche head writer (e che arriva da Christian) con Federico Favot che ha collaborato alla sceneggiatura.

Il titolo Un’Estate Fa riprende la canzone di Franco Califano, reinterpretata per l’occasione da Francesca Michielin. Diretta da Davvide Marengo e Marta Savina, la serie tv si sviluppa su due piani temporali: il presente e l’estate del 1990 tra le notti magiche di Italia ’90 e un campeggio da cui scompare una ragazza. Anche per questa struttura su due linee temporali, la serie ha un cast ampio, guidato da Lino Guanciale e Filippo Scotti che interpretano lo stesso personaggio, Elio, nei due diversi momenti della sua vita.

A completare il cast Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Anna Ferzetti, Ginevra Fransconi, Sofia Iacuitto, Maria Vannuccini e Massimo Dapporto che nel presente interpreta il padre del protagonista Elio.

Un’Estate Fa racconta la storia di Elio, avvocato cinquantenne, sposato con figlia adolescente, che ha sempre sofferto di forti mal di testa. Nell’estate del 1990 la scomparsa di Arianna, la ragazza per cui aveva preso una cotta, finisce per rompere l’idillio estivo di Elio e dei suoi amici. Oltre 30 anni dopo viene ritrovato il cadavere di Arianna ed Elio finirà per ritrovarsi catapultato nel 1990, ha di nuovo 18 anni ma con la coscienza di un adulto.

Sta avendo delle allucinazioni? Oppure è solo un sogno? O sta semplicemente recuperando la memoria di quell’estate che aveva dimenticato, colpito da un’amnesia che ha fatto sempre dubitare tutti di lui, compresa la polizia che ora sta indagando. Anche Elio proverà a capire cosa sia successo in quell’estate del 1990 e per farlo rivivrà alcuni momenti di una vacanza spensierata finita in tragedia, tra biliardino, i mondiali, schiaccia sette. Scopriamo insieme tutto quello che il cast e la produzione ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione di Un’Estate Fa. In diretta dalle 12 (circa).