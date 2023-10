Da una canzone celeberrima di Franco Califano proviene il titolo di una nuova serie tv targata Sky, ovvero Un’estate fa. Una storia che, come si evince dal titolo, gioca con l’effetto nostalgia per un decennio che sta sempre più tornando di moda –gli anni Novanta– senza dimenticarsi, però, l’adrenalina del giallo. Il tutto, con un tocco di mistery e con uno dei protagonisti più apprezzati della serialità italiana, ovvero Lino Guanciale, per la prima volta protagonista di una produzione per la pay tv. Vi abbiamo incuriosito? Allora preparatevi a fare un viaggio nel tempo e proseguite nella lettura!

Quando esce Un’estate fa?

La data di uscita della serie tv è stata fissata per venerdì 6 ottobre 2023, in prima serata, su Sky Atlantic ed in streaming su NOW.

Un’estate fa, la trama

EPISODIO 1 EPISODIO 2 EPISODIO 4 EPISODIO 4 Le foto di Un'estate fa, la serie tv Sky con Lino Guanciale e Filippo Scotti Guarda le altre 5 fotografie → Elio (Lino Gunciale) è un cinquantenne la cui vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna (Antonia Fotaras), tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo.

Più di trent’anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno?

Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla…

Un’estate fa, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono otto, ciascuno di una durata tra i 45 ed i 50 minuti. Sky Atlantic li manda in onda due per settimana, per quattro settimane ed altrettanti venerdì. Il finale di stagione va in onda il 27 ottobre.

Un’estate fa, il cast

Per una serie tv con due linee temporali gran parte del cast è “sdoppiato”, vale a dire che per ogni personaggi ci sono due interpreti. I protagonisti sono Lino Guanciale e Filippo Scotti: il primo è noto per i numerosi ruoli interpretati nelle fiction Rai (come Sopravvissuti, La Porta Rossa ed Il Commissario Ricciardi), il secondo per aver recitato in “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino).

Tra gli altri attori già noti al pubblico, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis, Antonia Fotaras, Giovanni Buselli, Francesco Foti e Massimo Dapporto.

Lino Guanciale e Filippo Scotti sono Elio: nel presente ha cinquant’anni, un buono lavoro ed una famiglia felici, ma vive con il peso delle accuse di aver ucciso Arianna (Antonia Fotaras). Nel 1990 ha diciotto anni, una cotta per Arianna e, tornato indietro nel tempo, è deciso a salvarla.

nel presente ha cinquant’anni, un buono lavoro ed una famiglia felici, ma vive con il peso delle accuse di aver ucciso Arianna (Antonia Fotaras). Nel 1990 ha diciotto anni, una cotta per Arianna e, tornato indietro nel tempo, è deciso a salvarla. Claudia Pandolfi e Martina Gatti sono Costanza: nel presente aiuta Elio nelle indagini, mentre nel passato era la sua migliore amica, che aveva una cotta per lui.

nel presente aiuta Elio nelle indagini, mentre nel passato era la sua migliore amica, che aveva una cotta per lui. Antonia Fotaras è Arianna: ragazza per cui Elio aveva una cotta, e che nell’estate del 1990 scompare misteriosamente, con la Polizia che indaga subito sul protagonista, l’ultimo ad averla vista. Quando ne viene ritrovato il corpo nel presente, Elio torna nel mirino della Polizia.

ragazza per cui Elio aveva una cotta, e che nell’estate del 1990 scompare misteriosamente, con la Polizia che indaga subito sul protagonista, l’ultimo ad averla vista. Quando ne viene ritrovato il corpo nel presente, Elio torna nel mirino della Polizia. Nicole Grimaudo è Isotta: moglie di Elio, dolce e determinata, sta sempre al fianco del marito.

moglie di Elio, dolce e determinata, sta sempre al fianco del marito. Paolo Pierobon è l’Ispettore Zancan: l’ispettore che, nel presente, indaga sull’omicidio di Arianna, iniziando a mettere pressione al protagonista.

l’ispettore che, nel presente, indaga sull’omicidio di Arianna, iniziando a mettere pressione al protagonista. Alessio Praticò è Gori: braccio destro di Zancan, lo aiuta nella raccolta delle prove e delle testimonianze.

braccio destro di Zancan, lo aiuta nella raccolta delle prove e delle testimonianze. Alessio Piazza e Tobia De Angelis sono Carlo: uno degli amici di Elio in quell’estate. Nel 1990 è molto attratto dalle ragazze, mentre nel presente è un sacerdote, che celebra il funerale di Arianna.

uno degli amici di Elio in quell’estate. Nel 1990 è molto attratto dalle ragazze, mentre nel presente è un sacerdote, che celebra il funerale di Arianna. Massimo De Santis e Luca Maria Vannuccini sono Adriano: nel 1990 è il migliore amico di Elio e Carlo, mentre nel presente ha perso i contatti con loro. Adriano era il motore del gruppo, sempre pronto a coinvolgere gli altri in nuove avventure e nuovi guai.

nel 1990 è il migliore amico di Elio e Carlo, mentre nel presente ha perso i contatti con loro. Adriano era il motore del gruppo, sempre pronto a coinvolgere gli altri in nuove avventure e nuovi guai. Anna Ferzetti e Sofia Iacuitto sono Lauretta: migliore amica di Arianna, predisposta ad una vita agiata. Nel passato si avvicina a Mamo (Giulio Tropea), di cui intravede le debolezze.

migliore amica di Arianna, predisposta ad una vita agiata. Nel passato si avvicina a (Giulio Tropea), di cui intravede le debolezze. Giovanni De Giorgi e Francesco Della Torre sono Filippo: fidanzato di Arianna, nuotatore di alto livello, che nel presente vive con il rimpianto di non averla protetta.

fidanzato di Arianna, nuotatore di alto livello, che nel presente vive con il rimpianto di non averla protetta. Orlando Cinque e Giovanni Buselli sono Carmine: il pusher del campeggio in cui scompare Arianna, ma anche trascinatore del gruppo. Nel presente, non è cambiato, ma come può trascinare le persone può anche rovinare la loro vita.

il pusher del campeggio in cui scompare Arianna, ma anche trascinatore del gruppo. Nel presente, non è cambiato, ma come può trascinare le persone può anche rovinare la loro vita. Ginevra Francesconi è Alice: figlia di Elio ed Isotta.

figlia di Elio ed Isotta. Luciano Scarpa e Giulio Tropea sono Mamo: figlio di papà, negli anni Novanta non frequenta il campeggio, ma trascorre le vacanze con gli amici nella villa di famiglia, dove organizza una grande festa.

figlio di papà, negli anni Novanta non frequenta il campeggio, ma trascorre le vacanze con gli amici nella villa di famiglia, dove organizza una grande festa. Massimo Dapporto e Francesco Foti sono Pietro: padre di Elio, anche lui avvocato e fondatore dello studio in cui lavora il figlio. Nel presente, soffre di Alzheimer.

Un’estate fa, la canzone originale

Il titolo della serie tv s’ispira all’omonimo brano del 1972, cover italiana della canzone “Une belle historie” di Michel Fugain. I primi a cantare il brano furono gli Homo Sapiens, ma il testo fu scritto da Franco Califano. Quest’ultimo incise la canzone nel 1992.

Negli anni, “Un’estate fa” ha avuto varie cover: nel 1990 quella di Mina, nel 2001 quella dei Delta V e nel 2023 quella di Francesca Michielin feat. Altarboy. “Reinterpretare questo grande classico della musica italiana è stato divertente e stimolante”, ha detto. “Un’estate fa è stata riproposta in tantissime versioni e questa, così fresca e dal sapore anni ‘80, mi piace particolarmente”.

Un’estate fa, la colonna sonora

Per una serie in parte ambientata negli anni Novanta la scelte delle musiche è fondamentale. Così, nel corso della serie, si possono sentire alcuni brani cult, in una playlist curata da Valerio Errico e da Marco De Angelis: da “Bette Davis Eyes” di Kim Carnes agli a-Ha di “Take on me”, i Depeche Mode di “Enjoy the Silence”, i Tears for Fears di “Shout”. E ancora, tra le altre, “The Power of Love” dei Frankie Goes to Hollywood, “Amore Disperato” di Nada, “Un’estate italiana” di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e, ovviamente, “Un’estate fa”.

Un’estate fa, regista e sceneggiatori

Due i registi dietro la macchina da presa: Davide Marengo e Marta Savina. La serie è stata creata da Michele Alberico (Sottocasa) e Massimo Bacchini (Sopravvissuti) e scritta da loro con Valerio Cilio (Christian) e Federico Favot (I Cesaroni). Un’estate fa è una serie Sky Original, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, realizzata con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

Dov’è stato girato Un’estate fa?

Le location della serie si trovano tra la Puglia e Roma. In Puglia, per le scene ambientate nel 1990, sono stati scelti Porto Selvaggio e Gallipoli. A Roma, invece, è stato scelto il campeggio di Castel Fusano, ormai in disuso, per allestire il campeggio della serie. Numerose, poi, le altre location nella Capitale, luoghi eleganti e di classe per rappresentare i giorni nostri e le vite dei protagonisti.

Un’estate fa, il trailer

Dove vedere Un’estate fa?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, è possibile vedere Un’estate fa in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Un’estate fa su Netflix?

No, Un’estate fa non è su Netflix: la serie tv è disponibile in streaming solo su NOW, la piattaforma che include tutti i contenuti di Sky.

Un’estate fa 2 si farà?

Al momento, Sky non sta pensando ad una seconda stagione della serie, il cui finale può servire anche da finale definitivo, senza per forza realizzare un seguito. Durante la conferenza stampa, però, non è stata esclusa la possibilità di un seguito o di uno spin-off.

Un’estate fa su Tv8

Anche Un’estate fa, come le altre serie Sky Original, andrà in onda in chiaro su Tv8. Bisognerà aspettare però qualche mese, e quindi il 2024, prima che la serie tv sia disponibile per la tv free.