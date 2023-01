Ci sono voluti quasi quattro anni dal finale della seconda stagione, ma finalmente La Porta Rossa 3 è realtà. La serie tv ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani protagonisti, è pronta per il suo atto finale, un’ultima stagione in cui scopriremo il destino dei vari personaggi, soprattutto di Cagliostro. Siete pronti a dare il bentornato al drama sovrannaturale tutto italiano? Allora proseguite nella lettura!

La Porta Rossa 3, quando va in onda?

La serie tv torna in onda a partire da mercoledì 11 gennaio 2023, alle 21:20, su Raidue, a quasi quattro anni di distanza dalla seconda stagione, il cui finale fu trasmesso il 20 marzo 2019. Il primo episodio, però, è disponibile su RaiPlay già da lunedì 9 gennaio.

La Porta Rossa 3, anticipazioni trama

"E' molto difficile distinguere tra il bene e il male, soprattutto quando temi che il male, alla fine, potresti essere proprio tu"#LaPortaRossa, la terza stagione da mercoledì #11gennaio in prima serata @RaiDue #LaPortaRossa3 @LinoGuanciale pic.twitter.com/v4soFiSuLM — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) January 5, 2023

Sono passati tre anni da quando Vanessa (Valentina Romani) se n’è andata via con Federico (Carmine Recano) senza voltarsi indietro, lasciando Cagliostro (Lino Guanciale) intrappolato tra la vita e la morte. Oggi la ragazza frequenta un’università in Slovenia, il Centro Studi di Parapsicologia.

Cagliostro ha rotto ogni rapporto con lei e, quando Eleonora (Cecilia Dazzi) chiede il suo aiuto per liberarla dalle influenze di quel posto misterioso, lui si rifiuta. Anna (Gabriella Pession) sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto (Gaetano Bruno) si trova ad affrontare, allo stesso tempo, i problemi della città e un mistero affettivo: nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella (Elena Radonicich) gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa.

Una notte, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto ambientale -che vede coinvolto anche Filip (Pierpaolo Spollon)- la città di Trieste precipita nell’oscurità. Tra gli inconvenienti del grande blackout c’è anche un brutto incidente stradale: un veicolo finisce fuori strada andando a fracassarsi in una scarpata.

La persona che era alla guida muore. Si tratta di una morte destinata a cambiare le sorti di tutti i personaggi e a portarli –per l’ultima volta– a indagare insieme con sviluppi drammatici e imprevedibili. Anna e Paoletto da un lato; Vanessa e Cagliostro dall’altro, ma con una grossa novità: in questo caso entrambi potrebbero essere colpevoli. Sospetteranno l’uno dell’altra, mentre cercano di capire quale sia l’invisibile ma fortissimo filo che li lega da sempre. Riusciranno a scoprirlo, e alla fine riuscirà Cagliostro a varcare la Porta Rossa?

La Porta Rossa 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza ed ultima stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 1° febbraio.

La Porta Rossa 3, il cast

"Per crescere bisogna fare dei sacrifici e tu per me non li hai mai fatti" Domani è il giorno de #LaPortaRossa3. Emozionati?#Rai2 pic.twitter.com/xNjtwuWFZY — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) January 10, 2023

Confermato praticamente tutto il cast delle prime due stagioni, guidato dai tre protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani. Non mancano, però, anche i nuovi personaggi.

Lino Guanciale è Leonardo Cagliostro: commissario di Polizia che dopo essere stato ucciso non riesce a varcare la Porta Rossa che lo farebbe andare nell’Aldilà, ma resta bloccato nel mondo dei vivi;

Gabriella Pession è Anna Mayer: vedova di Cagliostro e madre della loro figlia Vanessa, nella terza stagione sta per trasferirsi a Siena;

Valentina Romani è Vanessa Rosic: ragazza dotata di poteri sovrannaturali che le permettono di essere l’unica a vedere Cagliostro, che ha impedito varcasse la Porta Rossa. È andata via da Trieste per studiare Parapsicologia;

Gaetano Bruno è Diego Paoletto: poliziotto e collega di Leonardo, intraprende una relazione con Stella (Elena Radonicich);

Elena Radonicich è Stella Mariani: poliziotta ed ex amante di Leonardo;

Pierpaolo Spollon è Filip: ex di Vanessa, che ora cerca di rifarsi una vita;

Cecilia Dazzi è Eleonora Pavesi: madre di Vanessa, anche lei dotata del potere di vedere i fantasmi;

Carmine Recano è Federico Testa: medium con cui Vanessa decide di partire.

Nuovi personaggi

Katia Grego è Cristina Barbieri: Ispettrice appena arrivata a Trieste dopo un’esperienza nell’Antimafia;

Eugenio Krilov è Andrea Donda: fratellastro di Stella;

Roberto Zibetti è Ludovico Muric: imprenditore sostenitore delle energie rinnovabili;

Nicola Pannelli è il prof. Gabriele Braida: docente del Centro Studi di Parapsicologia;

Giulia Sangiorgi è ksenija Muric: migliore amica di Vanessa;

Paolo Mazzarelli è Luka Levani: custode del Centro Studi.

La Porta Rossa 3, regista e sceneggiatori

La serie è diretta da Gianpaolo Tescari, che prende il testimone da Carmine Elia, regista delle prime due stagioni. “Ereditare i destini di una serie vincente non è facile: è una sfida ed è una responsabilità”, ha detto. “Significa interagire con una galassia di personaggi già scolpiti nel carattere e introdursi negli intrecci già annodati degli eventi, chiede di sviluppare gli uni e gli altri attestando coerenza con il passato e proponendo insieme sguardi nuovi, inaspettati: significa cercare di riplasmare un materiale narrativo ricco di rimandi per illuminarne angoli magari rimasti opachi, o semplicemente pronti a fiorire di luce ulteriore”.

Il soggetto di serie è invece di Sofia Assirelli, Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi. Assirelli e Rigosi sono anche headwriter ed hanno scritto le sceneggiature con Lucarelli e con Davide Orsini.

La Porta Rossa 3, dov’è stato girato?

La location della serie resta Trieste, grazie alla collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Tra i luoghi scelti per la terza stagione, Palazzo Carciotti (sede della Questura), il Porto Vecchio; la Centrale Elettrica di Opicina; Palazzo Vivante; lo stabilimento balneare Ausonia e la Cava di Sgonico.

Non ci sarà l’Ursus, un pontone-gru che dal 2011 è Bene di interesse culturale: la struttura, da cui Cagliostro osservava la città di notte, è infatti sotto i ferri per dei lavori di riqualificazione. Al suo posto, Cagliostro andrà al Faro della Vittoria ed alla Torre del Municipio di Piazza Unità. Le riprese sono cominciate il 30 agosto 2021 e sono proseguite fino a dicembre dello stesso anno.

La Porta Rossa 3, la canzone della sigla

Fin dalla prima stagione, la canzone che fa da sigla alla serie è “It’s Not Impossible”, scritta da Stefano Lentini e Charlie Winston ed interpretata da quest’ultimo. Il resto della colonna sonora è invece di Lentini, eseguita dall’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Alla fine di ogni episodio, inoltre, si sente un arrangiamento originale per coro, orchestra, percussioni e sintetizzatore del secondo movimento della settima sinfonia di Ludwig van Beethoven curato da Lentini ed eseguito dal gruppo The City of Rome Contemporary Music Ensemble e dall’Orchestra sinfonica nazionale della Rai.

La Porta Rossa 4 si farà?

Per ora non è prevista una quarta stagione della serie, anche per via dei numerosi impegni di Guanciale, alle prese con altre serie tv ed il teatro. La Porta Rossa 3 è quindi l’ultima stagione della serie.

La Porta Rossa 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere La Porta Rossa 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile recuperare anche le prime due stagioni.