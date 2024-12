Quante volte è stato replicato il film Una poltrona per due in tv? Tutte le date

Ci siamo, è quel periodo lì. Sì, quello in cui il promo di Una poltrona per due passa prepotente sugli schermi televisivi per ricordare che la sera del 24 dicembre su Italia 1 c’è il film della vigilia di Natale. Non è un caso che venga chiamato proprio ‘film della vigilia di Natale‘ ed è complicato trovare qualcuno che non sappia il perché.

La pellicola del 1983 diretto da John Landis, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis sta per mettere un’altra stella alla bacheca delle riproposizioni, come TvBlog vi ha fatto sapere.

L’avventura stramba di Louis Winthorpe e Billy Ray Valentine può contare non solo sugli aficionados del re-watch, ma anche sui curiosi che tanto sentono parlare di questo film, ma fino ad ora non lo hanno mai voluto guardare per un motivo o per un altro.

La trama di Una poltrona per due

Louis (Dan Aykroyd) è un agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer Duke (Don Ameche). La sua vita è consacrata all’apparenza e alla frivolezza delle relazioni interpersonali, di cui esempio calzante è il rapporto con la superficiale fidanzata Penelope.

Billie Ray (Eddie Murphy), invece, è un senzatetto dotato di una sorprendente parlantina e di un’immensa fantasia, che gli permette di trarre beneficio da ogni situazione.

Il giorno della vigilia di Natale i due si incontrano a causa di un enorme equivoco. Ad assistere alla scena ci sono i fratelli Duke che decidono di coinvolgere gli ignari Louis e Billie in un esperimento sociale. Il piano è quello di offrire un lavoro di spicco a Billie e far crollare drasticamente la carriera e la reputazione di Winthorpe.

Una poltrona per due, quando andò in onda la prima tv

La prima volta in cui Una poltrona per due venne trasmesso sul piccolo schermo non fu in un periodo di feste natalizie, bensì in un normale mercoledì 9 aprile 1986, in prima serata e su Canale 5.

Mediaset, così come per un altro blockbuster come Ghost, è padrona assoluta delle riproposizioni di questo film con un totale di 38 repliche*. Solo su Italia 1 se ne contano 32 comprendendo la messa in onda di martedì 24 dicembre 2024.

Di seguito, tutte le date riferite ai passaggi su Italia 1:

7 gennaio 1988

25 gennaio 1988

26 dicembre 1989

13 luglio 1995

25 dicembre 1996

28 dicembre 1997

24 dicembre 1998

24 dicembre 1999

24 dicembre 2000

25 dicembre 2001

31 ottobre 2002

21 dicembre 2003

24 dicembre 2004

24 dicembre 2006

25 dicembre 2007

24 dicembre 2008

24 dicembre 2009

24 dicembre 2010

23 dicembre 2011

24 dicembre 2012

24 dicembre 2013

24 dicembre 2014

24 dicembre 2015

24 dicembre 2016

24 dicembre 2017

24 dicembre 2018

24 dicembre 2019

24 dicembre 2020

24 dicembre 2021

24 dicembre 2022

24 dicembre 2023

24 dicembre 2024

Come si può notare, la collocazione del film tra il 1988 (anno delle prime – pure ravvicinate – riproposizioni) ed il 1997 non ha avuto mai una data fissa in calendario. Dal 1995 il film è in pianta stabile su Italia 1, pur in date ‘anomale’. Una timida prova di trend portato al 24 dicembre avvenne fra il 1998 ed il 2000, ma nel 2001 si tornò ad una collocazione differente. Nel 2005, a sorpresa, lo stop, quell’anno per il 24/12 venne scelto il film Mrs. Doubutfire. Dal 2006 non ci fu più nessun salto, ogni anno il film è stato riproposto sulla stessa rete Mediaset.

Ufficialmente la tradizione di Una poltrona per due nella sera del 24 dicembre è cominciata nel 2012 e, da 12 anni, non si interrompe.

Nel 2023 Una poltrona per due ha registrato un netto di 2.092.000 telespettatori, share 15,38% (Dati AUDITEL™) rendendo Italia 1 la seconda rete più vista in prime time.

*si conteggiano solo i passaggi sulla tv generalista, non sui canali pay.

Le eccezioni

Fatto salvo il ‘battesimo’ con la prima tv su Canale 5, Una poltrona per due nella storia dei suoi passaggi sulla tv generalista è stata ospitata su altre reti e persino in qualche collocazione differente.

Il terzo passaggio del film (25 gennaio 1988 su Italia 1) venne posizionato in seconda serata , fu l’unica volta;

, fu l’unica volta; Per quattro anni consecutivi, dal 1991 al 1994, il film venne trasmesso su Canale 5: l’11 febbraio 1991, il 4 febbraio 1992, 20 febbraio 1993 ed il 21 aprile 1994;

consecutivi, dal 1991 al 1994, il film venne trasmesso su Canale 5: l’11 febbraio 1991, il 4 febbraio 1992, 20 febbraio 1993 ed il 21 aprile 1994; Rete 4 lo ha trasmesso solo una volta, il 20 maggio 1993.