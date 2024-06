Quante volte è stato replicato il film Ghost in tv? Tutte le date

Se larga parte d’Italia avrà sul suo schermo non una partita qualunque, ma il secondo match della Nazionale Italiana di calcio contro la Spagna agli Europei 2024 in onda su Rai 1 e Sky, ci sarà anche uno stuolo di disinteressati che, tra le proposte di prima serata, ritroverà un classico dei blockbusters: Ghost – Fantasma. Canale 5, come d’abitudine, trasmette nuovamente in prime time il film uscito nel 1990 diretto da Jerry Zucker, con protagonisti Patrick Swayze e Demi Moore.

Non è certamente una prima volta che questa pellicola viene trasmessa in tv. Autunno, inverno, primavera, estate… il film fa parte di quelle pellicole sempre pronte ad essere inserite come usato garantito.

La trama di Ghost – Fantasma

Sam Wheat (Patrick Swayze), impiegato di banca a New York viene ucciso da un balordo davanti alla fidanzata Molly Jensen (Demi Moore), in quello che sembra un tentativo di rapina. Lo spirito di Sam però non varcherà la soglia per l’aldilà e deciderà di chiarire cosa si cela dietro al suo assassinio e quando Molly si troverà in pericolo, Sam cercherà l’aiuto di una medium (Whoopi Goldberg) per proteggerla e metterla in guardia.

A distanza di 30 anni dalla prima visione televisiva italiana, Ghost si afferma ancora oggi come uno dei cult più coinvolgenti del grande schermo portati sul piccolo.

Ghost, quando andò in onda la prima visione tv

Esattamente come è stato per Pretty Woman su Rai 1, anche la prima visione di Ghost datata 11 aprile 1994, ebbe una forte eco mediatica ed un pieno d’ascolti che portò a Canale 5 ben 12.916.000 telespettatori per uno share del 43.54%.

Mediaset primeggia nella riproposizione della pellicola con un totale (solo per le tre reti generaliste) di 26 repliche. Solo su Canale 5 se ne contano 23 comprendendo la messa in onda di stasera, 20 giugno 2024.

Di seguito, tutte le date riferite alle repliche su Canale 5:

12 marzo 1995

28 dicembre 1995

26 settembre 1996

29 dicembre 1997

8 novembre 1998

13 novembre 1999

6 agosto 2001

6 settembre 2002

3 agosto 2003

19 agosto 2004

9 maggio 2006

26 novembre 2007

2 novembre 2008

2 gennaio 2010

5 dicembre 2010

7 giugno 2013

3 maggio 2014

21 maggio 2016

30 maggio 2017

23 marzo 2021

4 dicembre 2022

17 ottobre 2023

20 giugno 2024

Le eccezioni

Forse non tutti sanno che… solo una volta Ghost è stato replicato su Italia 1, il 23 aprile 1997. Su Rete 4 due volte, il 14 maggio 2015 e 28 febbraio 2018.

Mentre, per uscire dal recinto di Mediaset, pur restando nell’ambito delle reti generaliste, almeno negli ultimi 5 anni per due volte Ghost è andato in onda sul NOVE: il 24 ottobre 2019 e – in pieno lockdown – il 19 marzo 2020.

In più, in riferimento alle date che vi abbiamo riportato, Ghost è stato sempre trasmesso in prima serata.

Il totale ad oggi ammonta a: una prima visione e 28 repliche totali.