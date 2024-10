TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 8 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi della sera in tv, 8 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Nato il sei ottobre (ore 21.20) Un docufilm firmato Pupi Avati per raccontare la vita di questo paese percorrendo un lungo viaggio che inizia il 6 ottobre del 1924 e arriva fino a oggi. In quel giorno così speciale per la nostra storia, la Radio, alle ore 21.00, faceva il suo primo timido ingresso nelle case degli italiani, trasmettendo un breve annuncio ufficiale (lo lesse Ines Viviani Donarelli) seguito dal concerto inaugurale del Quartetto Opera n.7 di Haydn.

I programmi della sera in tv, 8 ottobre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Voci d’Oro (film, ore 21:10) E’ il 1990. Gli ebrei russi Raya e Victor migrano a Gerusalemme dopo il crollo della Cortina di Ferro. Entrambi doppiatori, i due vanno in cerca di un impiego, ma in Israele non c’è bisogno del loro talento. Per mantenersi Raya trova lavoro in un call center erotico, mentre Victor viene assunto in una videoteca per doppiare in russo film piratati..

I programmi della sera in tv, 8 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Supernova (film, ore 21:15) .

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) . Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – I viaggiatori (film, ore 21:15) Avventuroso viaggio nel tempo targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939 sull’orlo del conflitto mondiale.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Avventuroso viaggio nel tempo targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939 sull’orlo del conflitto mondiale. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) Le ali della libertà (film, ore 21:00) Tim Robbins e Morgan Freeman nel dramma carcerario tratto da Stephen King. Mentre sogna la fuga, un bancario condannato per omicidio stringe una grande amicizia con un altro detenuto.