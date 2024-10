TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: 7 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, lunedì 7 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 7 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Lo spaesato (ore 21.20) Il viaggio di Mammuccari è partito da Agropoli (SA) alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Ostra (AN), sulle colline marchigiane, passando da Sonnino (LT), con il suo borgo medievale, per arrivare ad Acerenza (PZ), dove ha trascorso i primi anni della sua vita, prima di finire a Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.

La7 – Speciale Tg La7 (ore 21.20) L'orrore di un anno – Conduce Enrico Mentana..

NOVE – Femmine contro maschi (ore 21.20) Le storie di tre coppie si intrecciano in un groviglio di malintesi, fra amnesie e musica dei Beatles. Sequel di 'Maschi contro femmine'..

I programmi della sera in tv, 7 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Per un pugno di dollari (film, ore 21:10) A San Miguel, fra Messico e Stati Uniti, arriva il pistolero solitario Joe, che cerca di mettere l’una contro l’altra le due potenti famiglie che controllano il traffico di alcol e armi nella zona. Ma lo scoprono e se la vede brutta, col cattivo dei cattivi che lo riduce in fin di vita. Riuscirà a scappare e a organizzare la vendetta. Uscito nel 1964, “Per un pugno di dollari” ebbe un successo dirompente, diventando in breve tempo un cult e rifondando il western, anche negli Usa. .

20 Mediaset (ch. 20) – Jurassic Park (ore 21:15) Primo film della saga, vincitore di 3 Premi Oscar. I dinosauri sono l'attrazione di un parco, ma qualcosa non va come previsto. Con J. Goldblum e R. Attenborough. Regia di S. Spielberg.

Cine 34 (ch. 34) – Il Cosmo sul Comò (ore 21:05) Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in un'esilarante commedia suddivisa in quattro episodi, in cui e' facile riconoscersi nei comportamenti e nelle relazioni. Regia di M. Cesena.

I programmi della sera in tv, 7 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Romeo è Giulietta (film, ore 21:15) Giovanni Veronesi dirige una commedia con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati e Margherita Buy. Per ottenere la parte e dimostrare il suo talento, una giovane attrice si traveste da uomo.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Animali fantastici e dove trovarli (film, ore 21:15) Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio…

Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (film, ore 21:00) Western con Brad Pitt – premiato a Venezia – e Casey Affleck. Inseguito dai cacciatori di taglie, il fuorilegge Jesse James deve guardarsi da un traditore.