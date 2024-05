Quante volte è stato replicato Pretty Woman in tv? Tutte le date

Questa sera (28 maggio) in prima serata su Rai 1 la favola di Pretty Woman tornerà ad animare la prima serata. La storia dell’affascinante affarista Edward Lewis, interpretato da Richard Gere, e di Vivian Ward, interpretato da una brillante Julia Roberts, rivive nella pellicola cult diretta da Garry Marshall datata 1990.

La trama di Pretty Woman

Al centro c’è la storia di Vivian, una prostituta che, mentre lavora sulla Hollywood Boulevard (strada del quartiere di Hollywood, Los Angeles), incontra il miliardario Edward. I due trascorrono una notte insieme e, al termine, le propone una cifra impossibile da rifiutare per passare una settimana insieme. Lei accetta, ma quella che sembra essere solo un accordo preso per soldi, si trasforma presto in una delle storie d’amore più romantiche della storia del cinema.

Pretty Woman, quando andò in onda la prima visione tv?

Il film – come ben si sa – vanta l’essere tra i primi posti delle produzioni cinematografiche più replicate nella storia della tv (Titanic, giusto per citarne un altro altrettanto iconico, è fra questi).

La sua prima visione del 13 aprile 1992 su Rai 1 venne trattata come un vero evento tv dopo che al botteghino ottenne un incasso di quasi 500milioni di dollari. Il successo fu eccellente, tanto che quella sera si registrarono oltre 10,3 milioni di telespettatori ed uno share pari al 37.1%. A vedere un dato del genere, è chiaro a tutti che si parla di altri tempi. L’offerta televisiva era molto più ridotta di oggi, i canali generalisti ancora non arrivavano al Nove, dunque il dato – se vogliamo – è ancor più interessante.

Per rivedere Pretty Woman su Rai 1 dovettero passare addirittura due anni, ma da quel momento la prima rete Rai si tenne cara la messa in onda del film assicurando al pubblico una o più serate all’anno riservate a questo film per altri 32 anni e assicurando alla rete un buon risultato d’ascolto.

Di seguito, tutte le date riferite alle repliche su Rai 1:

4 aprile 1994

17 aprile 1995

13 novembre 1995

2 ottobre 1996

26 maggio 1997

17 gennaio 1998

14 febbraio 2000

5 febbraio 2001

11 marzo 2002

16 febbraio 2003

14 ottobre 2004

28 settembre 2005

29 maggio 2006

29 novembre 2006

5 marzo 2008

2 settembre 2008

7 settembre 2009

6 settembre 2010

9 settembre 2011

12 dicembre 2012

4 febbraio 2014

27 marzo 2015

18 gennaio 2017

17 settembre 2017

1° luglio 2019

4 marzo 2020 (poco prima del lockdown dovuto al Coronavirus)

22 settembre 2021

4 luglio 2022

12 aprile 2023

28 maggio 2024

Le eccezioni

Forse non tutti sanno che… solo una volta (nella tv generalista) questo film è stato trasmesso da una rete che non era Rai 1. Giovedì 24 novembre 1994, per il suo terzo passaggio, Pretty Woman andò in onda in prima serata su Rai 2.

Un’altra eccezione riguarda una replica in una fascia oraria diversa da quella del prime time, infatti domenica 17 settembre 2017 (ma su Rai 1) il film venne trasmesso in fascia pomeridiana.

Il totale ad oggi ammonta a: una prima visione e 31 repliche totali.