I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 3 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 3 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 2 – L’altra Italia (ore 21.30) L’approfondimento su attualità, politica e costume torna in prima serata su Rai 2 con “L’Altra Italia” condotto da Antonino Monteleone. Ogni giovedì, grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, “L’Altra Italia” offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo.

(ore 21.30) L’approfondimento su attualità, politica e costume torna in prima serata su Rai 2 con “L’Altra Italia” condotto da Antonino Monteleone. Ogni giovedì, grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, “L’Altra Italia” offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Rai 3 – Donne sull’orlo di una crisi di nervi (ore 21.20) Ospiti Alessandro Borghese, Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina, Marina Tagliaferri e Vittorio Feltri. Nel corso della serata ci saranno come sempre le editorialiste del programma, Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano pronte a mettersi in gioco su temi riguardanti la loro vita e la loro carriera.

(ore 21.20) Ospiti Alessandro Borghese, Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina, Marina Tagliaferri e Vittorio Feltri. Nel corso della serata ci saranno come sempre le editorialiste del programma, Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano pronte a mettersi in gioco su temi riguardanti la loro vita e la loro carriera. La7 – Piazzapulita (ore 21.20) Tra gli argomenti di Corrado Formigli e dei suoi ospiti in primo piano il rischio di guerra tra Israele e Iran e l’escalation di violenza in Medio Oriente, con reportage e aggiornamenti.

I programmi della sera in tv, 3 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – The Gift – Il dono (film, ore 21:10) Annie Wilson è una giovane vedova che vive in Georgia con i suoi tre figli e per guadagnarsi da vivere sfrutta le sue doti di veggente dando consigli a chi ne ha bisogno. Tutto si complica quando una ricca ragazza del posto scompare: il cadavere sarà ritrovato solo grazie alle capacità medianiche di Annie. Resta da capire chi è il colpevole, e a quel punto il “dono” della donna la mette in una situazione complicata e pericolosa.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) Annie Wilson è una giovane vedova che vive in Georgia con i suoi tre figli e per guadagnarsi da vivere sfrutta le sue doti di veggente dando consigli a chi ne ha bisogno. Tutto si complica quando una ricca ragazza del posto scompare: il cadavere sarà ritrovato solo grazie alle capacità medianiche di Annie. Resta da capire chi è il colpevole, e a quel punto il “dono” della donna la mette in una situazione complicata e pericolosa. Rai 5 (ch. 23) – Russell Davies e Lucchesini con l’Orchestra Rai (ore 21:15) Ha segnato il debutto sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai del direttore americano Dennis Russell Davies il concerto che Rai Cultura propone su Rai 5. Registrata nel novembre 2017 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, la serata si apre con l’Ouverture da König Stephan Op. 117 di Ludwig van Beethoven.

(ch. 23) – (ore 21:15) Ha segnato il debutto sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai del direttore americano Dennis Russell Davies il concerto che Rai Cultura propone su Rai 5. Registrata nel novembre 2017 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, la serata si apre con l’Ouverture da König Stephan Op. 117 di Ludwig van Beethoven. Cine 34 (ch. 34) – Tre sorelle (ore 21:05) La solidarieta’ e amicizia fra tre sorelle, in vacanza insieme per superare le delusioni d’amore, viene messa alla prova dall’arrivo di un nuovo vicino

I programmi della sera in tv, 3 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 (film, ore 21:15) Bootcamp. 1a parte – Quest’anno sono solo quattro a squadra le sedie a disposizione degli aspiranti concorrenti! Scopriamo chi verra’ scelto dai primi due giudici.

(ch. 108/NOW) – (film, ore 21:15) Bootcamp. 1a parte – Quest’anno sono solo quattro a squadra le sedie a disposizione degli aspiranti concorrenti! Scopriamo chi verra’ scelto dai primi due giudici. Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Vangelo secondo Maria (film, ore 21:15) Benedetta Porcaroli e’ Maria e Alessandro Gassmann e’ Giuseppe nella pellicola Sky Original diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Benedetta Porcaroli e’ Maria e Alessandro Gassmann e’ Giuseppe nella pellicola Sky Original diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) Una spia di mezzo (film, ore 21:00) Action-comedy con Dwayne Johnson e Kevin Hart. Un agente della Cia trascina un ex compagno di scuola nell’avventuroso e pericoloso mondo dello spionaggio internazionale