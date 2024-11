Anche quest’anno Una poltrona per due in onda alla vigilia di Natale 2024 su Italia 1

Il Natale ha le sue tradizioni: l’albero, il cenone, i regali, la Messa di Mezzanotte e la messa… in onda di “Una poltrona per due” alla vigilia, cosa che si ripete anche nel 2024. Italia 1 tranquillizza tutti: sui listini pubblicati nei giorni scorsi dalla concessionaria per la pubblicità di Mediaset Publitalia ’80 e relativi al periodo natalizio, il film del 1983 trova la sua ormai classica collocazione del 24 dicembre.

Una poltrona per due alla vigilia di Natale

Si rinnova così una tradizione vera e propria, che Italia 1 rispetta ogni anni dal lontano 1997, con l’unica eccezione del 2005. Ogni anno, alla Vigilia, la rete giovane di Mediaset trasmette in prima serata il film di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

Una tradizione su cui il web in questi anni ha ironizzato, ma che è diventato un appuntamento imperdibile per tutti coloro che voglio trascorrere le feste all’insegna dei riti non solo religiosi, ma anche mediatici. E mandare in onda “Una poltrona per due” il 24 dicembre è diventato a tutti gli effetti un rito a cui non si sfugge.

Gli ascolti di Una poltrona per due alla vigilia di Natale

Il pubblico apprezza ogni anno la collocazione in palinsesto di Italia del film, tanto da premiarlo con ottimi ascolti. Nel 2023 il film ha ottenuto 2.092.000 telespettatori (15,38% di share), in aumento rispetto al 2022, quando la pellicola fu vista da 1.948.000 persone (14,2%).

Nel 2021, invece, a vedere (o rivedere) “Una poltrona per due” furono in 2.459.000 spettatori (14,63%); emblematico fu il caso del 2019 quando il film, con 2.402.000 persone (14,4%), si avvicinò agli ascolti della Santa Messa di Natale, che fu vista da 2.586.000 telespettatori (14,8%). Il picco in valori assoluti, però, avvenne alla vigilia di Natale del 2020, quindi in piena pandemia, quando il film fu visto da 2.933.000 persone (12,7%).

Perché a Natale fanno sempre Una poltrona per due?

Il film si inserisce bene nella programmazione natalizia di Italia 1 anche per via della sua ambientazione. La storia, infatti, si svolge proprio alla vigilia di Natale: Louis Winthorpe (Aykroyd) è un altezzoso agente di cambio di Philadelphia, mentre Billy Ray Valentine (Murphy) è un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam. Le loro vite si incrociano durante la vigilia di Natale: per una sadica scommessa dei datori di lavori di Louis, i due protagonisti finiscono per vivere l’uno la condizione dell’altro.

Gli altri film natalizi trasmessi da Italia 1

Per le strenne natalizie, Italia 1 proporrà anche altre pellicole a tema: oltre a “Una poltrona per due” andranno in onda “Miracolo nella 34a strada”, “La banda dei babbi Natale” e “Il Grinch”. Previsti anche altri classici, non legati al Natale, come “Mrs. Doubtfire”, “Forrest Gump”, “Will Hunting-Genio ribelle” e “Independence Day”.