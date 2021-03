Una pezza di Lundini torna su Rai2, ecco quando

E’ stata senza ombra di dubbio la grande novità dell’autunno 2020 di Rai2. In un anno oggettivamente bruttissimo come quello che ci siamo lasciati alle spalle, Una pezza di Lundini, almeno per quel che riguarda il piccolo schermo, è stato il programma più diverso e più altro di tutto il panorama televisivo nostrano. Le parole “diverso” e “altro” sono assolutamente elogiative per una trasmissione che è stata cucita addosso a Valerio Lundini, un personaggio che va oltre il concetto di “personaggio” e che ha fatto della sua “altritudine” qualcosa di oggettivamente premiante, rispetto ad una televisione che per necessità deve rispondere a logiche che spesso devono seguire percorsi ben tracciati, a discapito di esplorazioni verso luoghi “mai raggiunti da nessuno prima“, come diceva il mitico claim della serie fantascientifica più ricordata e amata di sempre: Star trek.

Già, fantascientifica per molti operatori televisivi è apparsa l’operazione di Una pezza di Lundini che oltre al suo protagonista e mattatore Valerio Lundini e la sua compagna di avventure Emanuela Fanelli, deve la sua presenza nell’etere televisivo nostrano grazie ad un geniaccio della tv, Giovanni Benincasa, già protagonista e autore di successi televisivi del passato del calibro di Carramba che sorpresa e Libero, che ha sempre un occhio, anzi diremmo le antenne, ben puntate verso tutto ciò che di nuovo l’universo dello spettacolo può proporre. Appoggiato lo sguardo verso Valerio Lundini (originale la sua recente ospitata dalla Bortone) gli ha cucito addosso “la Pezza” e grazie anche alla lungimiranza del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo e il suo vice responsabile dell’intrattenimento della rete Fabio Di Iorio, l’operazione si è resa possibile.

“Una pezza” poi ha avuto ottimi riscontri sulla piattaforma web di Rai play, essendo questo un prodotto più da pubblico giovane che da telespettatore “da generalista” e lo sappiamo tutti che i giovani si concentrano più sul web. In questo senso la direttrice di Rai Play Elena Capparelli ha recentemente dichiarato :

I giovani non hanno alcuna abitudine all’ascolto lineare è vero, ma io ho cercato un’offerta che potesse intercettare prodotti della tv che i ragazzi non conoscono, ma che potrebbero amare. Una Pezza di Lundini, partito su Rai 2, è diventato un programma amatissimo dai giovani grazie alla sinergia con RaiPlay. Ne vado doppiamente fiera perché, in questo modo, siamo riusciti a valorizzare la catena del prodotto Rai. Con Lundini abbiamo preso anche la fascia della generazione Z che non guarda la tv tradizionale.

Il programma ha saltellato nel palinsesto di Rai2 nello scorso autunno e nonostante non abbia avuto una collocazione ben fissa è diventato oggetto di culto, ora però la sindrome da cavalletta cui è stato costretto questo programma sarà debellata, infatti possiamo annunciare che non solo Una pezza di Lundini tornerà dalle frequenze di Rai2, ma lo farà in una collocazione fissa. Il programma diretto da Giovanni Benincasa e condotto da Valerio Lundini ed Emanela Fanelli tornerà nella seconda serata di Rai2 a partire da martedì 20 aprile per quindici settimane.

L’appuntamento dunque con la seconda serie di Una pezza di Lundini è fissato per quindici martedì nella seconda serata di Rai2 -al momento- a partire dal 20 di aprile.