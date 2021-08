Non trovate Un Posto al Sole oggi in onda su Rai 3? Non allarmatevi, è tutto normale.

I telespettatori più affezionati sanno che non è molto strano, ma è semplicemente arrivato quel momento dell’anno in cui anche Palazzo Palladini chiude per ferie. A ridosso di Ferragosto, infatti, la soap di Rai 3 va in pausa per un paio di settimane, un po’ come il suo pubblico. Nonostante gli ascolti non vivano particolari cali e possano contare su uno zoccolo duro di telespettatori, la soap da sempre si prende un po’ di pausa anche per non vedere peggiorare le proprie medie Auditel.

C’è chi ricorda anche qualche esperimento agostano per non perdere del tutto il contatto col pubblico, come Un posto al sole d’estate, una sorta di spin-off che si collegava ad alcuni protagonisti e ad alcune linee narrative principali per svilupparne di nuove. Tre estati, dal 2006 al 2009, ma poi la produzione ha pensato bene di concentrarsi solo sulla soap principale, che ha sempre bisogno di cure ed aggiustamenti.

La vera ‘crisi’ c’è stata nella primavera 2020, con il lockdown di marzo e la sospensione di tutte le attività, anche televisive. Set chiusi in attesa di un protocollo di lavoro (arrivato peraltro piuttosto presto e con il supporto di tutto il comparto, il che ha permesso di riprendere le produzioni in tempi veloci) anche Un Posto al Sole ha dovuto interrompere la propria ‘filiera industriale’ dando fondo alle puntate già realizzate – le prime a essere davvero fuori sintonia col mondo esterno che stava vivendo qualcosa di inimmaginabile anche per una fiction – e trovando poi una soluzione creativa e originale come Un po’ sto a casa, destinata a RaiPlay.

Un Posto al Sole, quando ricomincia?

Un Posto al Sole torna nell’access prime time di Rai 3 lunedì 23 agosto 2021, settimana che di fatto vedrà l’inizio della nuova stagione televisiva. Nel frattempo la rete propone in replica Via dei Matti n.0 con Bollani & Family. Per Un Posto al Sole la stagione 2021/22 sarà la 26esima. Se avete nostalgia di Raffaele e di tutti i protagonisti di Palazzo Palladini potere approfittare delle puntate di Un Posto al Sole in streaming su Raiplay. E non perdetevi il consueto brindisi di fine stagione di Raffaele (Patrizio Rispo) andato in onda lo scorso 6 agosto con tanto di augurio perché tutto possa tornare alla normalità dopo un anno difficile. Sarà difficile…

