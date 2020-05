Un Posto al Sole diventa Un Po' sto a Casa: su RaiPlay lo spin-off con i protagonisti alle prese con la Fase 2

Di Giorgia Iovane domenica 10 maggio 2020

Palazzo Palladini riapre timidamente le porte, anche se non riesce ancora ad arrivare su Rai 3: i personaggi raccontano la loro Fase 2.

Un Posto al Sole riesce a tenere il passo con l'attualità anche col lockdown: nonostante le riprese siano ferme da settimane per le misure anti-Covid 19, la soap ha trovato il modo di non sparire dai palinsesti tv e di non perdere il contatto con i pubblico. Al momento su Rai 3 sono in corso le repliche del 2012, arricchite dal commento social dei principali interpreti di UPAS, ma da lunedì 11 maggio i fans potranno ritrovare i protagonisti della soap grazie a Un Po' sto a Casa, uno spin-off web disponibile dal lunedì al venerdì alle 18 su RaiPlay.

Si tratta di 40 puntate prodotte da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Tv di Napoli della Rai, con Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Ilenia Lazzarin e tutti gli attori del cast di Un posto al sole. Terminato il lockdown, ritroviamo i condomini di Palazzo Palladini alle prese con la Fase 2: tra attività consentite e regole da rispettare, i personaggi si cercano, si telefonano, si importunano a vicenda, si impegnano in attività di tutti i tipi, con esiti più o meno felici. La chiave è, o almeno dovrebbe - lo scopriremo presto - essere quella delle videochiamate. Raffaele, ad esempio, non ha mai abbandonato la guardiola e cerca di godersi le parole crociate, sfidato ai fornelli da Giulia; Diego si dà da fare per il Caffè Vulcano e attiva il deliveru con Alex; Viola fa lezione di storia dell'arte da casa per raccontare le bellezze di Napoli e dell'Italia; Bice, parrucchiera ed estetista sempre un po’ sopra le righe, si diverte a importunare Mariella e il fratello Sasà, preoccupato per il suo dottor Stranamore. In tutto questo non mancano le dirette del videoblogger Vittorio, con Michele e Alex, il suo 'affetto stabile', mentre Franco si dà al bricolage.

L'idea è bella. Confidiamo nella resa. L'appuntamento è su RaiPlay.