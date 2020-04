Un Posto al Sole, perché si replicano le puntate del 2012? Lo spiega Rai Fiction

Di Giorgia Iovane domenica 5 aprile 2020

Il vicedirettore di Rai Fiction spiega perché si è scelto di trasmettere le repliche di UPAS 2012 e non di ripartire dalle origini.

Finite le puntate inedite disponibili, Un Posto al Sole continua a presiedere l'access di Rai 3 ma con le repliche del 2012: da lunedì 6 aprile, infatti, andranno in onda le puntate che vedono la nascita dell'amore tra Filippo (Tommaso Michelangelo) e Serena (Miriam Candurro) anche se molti fans avrebbero preferito un'esegesi della soap con la messa in onda delle primissime puntate. Ma la scelta fatta non è casuale, anzi meditata e ragionata, e la spiega il vicedirettore di Rai Fiction Francesco Nardella in un'intervista ad Avvenire.



"Abbiamo scelto una storia non ansiogena, quindi adatta al momento che stiamo vivendo [...] Non è stato facile capire quale strada prendere ma ci è stato chiaro fin dall'inizio che non potevamo interrompere la messa in onda. Anzi stiamo pensando anche a qualche altra iniziativa per il pubblico di UPAS"

aggiunge Nardella. Cosa sia non si sa ancora: "Lo stiamo mettendo a punto proprio in questi giorni". E la speranza che sia una sezione su RaiPlay con le origini della soap non muore.

Quando riprenderanno le riprese di Un Posto al Sole? Quando si potranno vedere le nuove puntate in tv?

Le domande dei fans non possono avere risposta in questo momento. La produzione riprenderà solo quando l'emergenza Coronavirus sarà terminata e con tutte le precauzioni del caso. E non è certo facile immaginare storie d'amore o conflitti appassionati che si svolgono a 1,5 mt di distanza per rispettare le precauzioni. Non impossibile, invece, immaginare Un Posto al Sole che integra mascherine e guanti nella messa in scena, per portare sullo schermo l'attualità, come ha sempre saputo fare.

Intanto non ci sono date di ritorno al lavoro e non ci sono previsioni ragionevoli da fare.