Anticipazioni Un posto al sole del 15 maggio (puntata 6448): Riccardo ha un duro confronto con Nunzio

Diana Della Valle esce dal coma

Riccardo (Mauro Racanati), dopo aver saputo che il suo matrimonio è saltato a causa dei sentimenti che Rossella (Giorgia Gianetiempo) prova per Nunzio (Vladimir Randazzo), ha un duro confronto con quest’ultimo. Il confronto viene sedato da Ornella (Marina Giulia Cavalli) e la notizia di ciò che è avvenuto turba ulteriormente Rossella. I medici, nel frattempo, decidono di far uscire Diana Della Valle (Sara Zanier) dal coma farmacologico.

Roberto capisce le intenzioni di Ida

Un altro inaspettato collaboratore aiuterà Nicotera (Paolo Romano) e Cimmino (Francesca Colapietro) a fare luce sugli ultimi eventi criminali accaduti nel centro storico e sugli affari del clan camorristico guidato da Torrente (Loris De Luna). Le tensioni tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Ida (Marta Anna Borucinska), nel frattempo, non si placano, tanto che quest’ultima prende una decisione importante riguardante il suo futuro con Tommaso (Luigi De Feo). Ferri, però, potrebbe aver capito le sue intenzioni.

