Un Posto al Sole sospeso: gli episodi inediti in onda fino al 10 aprile 2020

Di Fabio Morasca sabato 14 marzo 2020

La produzione dei nuovi episodi, sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus.

Anche la produzione degli episodi di Un Posto al Sole, la soap opera in onda nell'access-prime time di Rai 3, subirà uno stop a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Stando a quanto pubblicato dal sito TvSoap, che ha ripreso un'Instagram Stories condivisa dall'attrice Giorgia Gianetiempo, che in Un Posto al Sole interpreta il ruolo di Rossella, la produzione delle nuove puntate è stata interrotta e le puntate inedite, pronte per la messa in onda, saranno sufficienti per coprire le prossime quattro settimane. Gli episodi inediti di Un Posto al Sole, quindi, andranno in onda su Rai 3 fino al 10 aprile 2020.

Dal 13 aprile 2020, Rai 3 dovrebbe trasmettere delle repliche della soap opera, in attesa che la produzione dei nuovi episodi riprenda, una volta terminata l'emergenza sanitaria.

Come riporta Fanpage, dopo il primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la produzione di Un Posto al Sole avrebbe riscontrato notevoli difficoltà nel mandare avanti le riprese nel rispetto delle minime e indispensabili norme di sicurezza, eliminando, sospendendo o rivedendo tutte le scene che prevedevano baci, abbracci e altri contatti troppo ravvicinati e assecondando le richieste degli attori che avrebbero avuto delle remore a girare tali scene. La regola del "metro di sicurezza", ovviamente, è valsa anche per gli addetti ai lavori, un gruppo di lavoro composto da circa venti persone.

Dopo il secondo DPCM, il cosiddetto decreto #IoRestoaCasa, anche la produzione di Un Posto al Sole, però, è giunta alla conclusione che sospendere le riprese fosse la scelta più opportuna e così è stato.