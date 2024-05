Nuove anticipazioni di venerdì 31 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 27 AL 31 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 31 maggio (puntata 6460): Rossella gelosa di Riccardo

Diego compie una mossa inaspettata

Dopo un momento di esitazione dovuto alle pressioni di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Diego (Francesco Vitiello) ritorna ad essere determinato ad aiutare Ida (Marta Anna Borucinska) a portare avanti la sua battaglia per riavere per suo figlio. Per questo motivo, Diego decide di compiere una mossa inaspettata. Per far distrarre Diana (Sara Zanier), Nunzio (Vladimir Randazzo) ha organizzato per lei una giornata da trascorrere al mare. Complici questi momenti, cresce la sintonia tra i due.

Claudia si avvicina sempre di più a Guido

Rossella (Giorgia Gianetiempo), nel vedere Riccardo (Mauro Racanati) insieme alla sua ex moglie Virginia (Desirèe Noferini), tradisce un pizzico di gelosia. Mariella (Antonella Prisco), invece, si sforza di mettere da parte la sua gelosia nei confronti di Guido (Germano Bellavia), ma Claudia (Giada Desideri) si “avvicinerà” sempre più pericolosamente al vigile.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.