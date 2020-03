Un posto al sole, nuovo personaggio: Cristiana Mannelli è interpretata da Deborah Franchi

Di Mr. Odo giovedì 5 marzo 2020

Un posto al sole: da martedì 3 marzo è entrato in scena un nuovo personaggio, la skipper Cristiana, interpretata da Debora Franchi. Ecco chi è

Da martedì 3 marzo 2020 il cast di Un posto al sole si è arricchito di un nuovo personaggio, che potrebbe condizionare il futuro e la felicità di uno dei veterani, Filippo Sartori. Lei è la skipper Cristiana Mannelli, interpretata dall'attrice Debora Franchi.

Tutto ha inizio al porto di Napoli quando Filippo, alla ricerca di Giacomo Bonviso, possibile nuovo skipper del suo servizio di chartering, chiede informazioni a Cristiana. La ragazza, dopo avergli suggerito il luogo dove poter trovare il collega, non perde tempo e si candida per il lavoro:



Deve essere per forza un uomo lo skipper che cerca?

I sorrisi tra i due si sprecano. Filippo non smette di farle battutine per smorzare la sua presunzione e Cristiana non ci pensa due volte a rispondergli a tono.

Sarà lei a far dimenticare Serena a Filippo? Ricordiamo che la coppia sta vivendo una drammatica crisi e che, se Sartori potrebbe finire tra le braccia di Cristiana, Serena (Miriam Candurro) ha già baciato Leonardo (Erik Tonelli).

Torniamo a Cristiana. Di lei si sa ancora ben poco: va in vela da quando ha otto anni; è a Napoli per sistemare la barca di un suo amico per una regata; ha una grande autostima; ha vinto molte coppe e medaglie (o così dice lei); non crede molto nelle persone modeste, perché spesso sono ipocrite.



Debora Franchi chi è?

è una modella (altezza 180, misure 83-68-95, occhi azzurro, capelli castano chiaro) e attrice classe '85, nata a Pordenone. E' diventata famosa grazie ad alcune pubblicità televisive. In particolare è stata volto di Penny Market e protagonista femminile degli spot Peugeot. Nel 2014 ha fatto parte del cast della web serie Murder Inc di Francesco Bovino. Nel 2017 ha recitato in The Comedians, la fiction di Sky con Frank Matano e Claudio Bisio.