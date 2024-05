Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 29 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 29 maggio (puntata 6458): Raffaele vuole lasciare il lavoro

Ferri mette pressione a Diego

Dopo la decisione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di fare causa al condominio che non ha votato a favore del suo licenziamento, Raffaele (Patrizio Rispo) sembra deciso a lasciare il proprio posto di portiere di Palazzo Palladini. Ferri, nel frattempo, continua a mettere pressione a Diego (Francesco Vitiello) e quest’ultimo è ormai prossimo a tradire la fiducia di Ida (Marta Anna Borucinska).

Claudia e Guido sono sempre più vicini

Determinato a motivare Diana (Sara Zanier) nel suo difficile recupero, Nunzio (Vladimir Randazzo) cercherà un’alleata in Rossella (Giorgia Gianetiempo). Claudia (Giada Desideri) e Guido (Germano Bellavia), nel frattempo, dopo essere andati vicini al bacio, sono sempre più vicini. Bice (Lara Sansone) alimenta la gelosia che Mariella (Antonella Prisco) prova nei confronti dell’amica di suo marito e la esorta a prendere delle contromisure.

