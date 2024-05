Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 16 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 17 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 16 maggio (puntata 6449): la battaglia legale di Diego e Ida contro Ferri

Eugenio si riavvicina a Viola

Eugenio (Paolo Romano) farà un gesto inaspettato di avvicinamento nei confronti di Viola (Ilenia Lazzarin) ma un imprevisto rischierà di oscurare la loro ritrovata serenità. Dopo aver scoperto le intenzioni di Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello), che si sono rivolti a Niko (Luca Turco), Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) comincia a mettere in pratica la sua strategia per scoraggiarli dal perseguire la loro battaglia legale.

Diana si risveglia dal coma

Il risveglio di Diana (Sara Zanier) provocherà un grande sollievo in Nunzio (Vladimir Randazzo), pronto a prendersi cura di lei mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) cercherà un confronto con Riccardo (Mauro Racanati). Michele (Alberto Rossi) e Filippo (Michelangelo Tommaso), invece, incontreranno un genitore che ha vissuto in prima persona i rischi dei social sulla vita dei ragazzi.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.