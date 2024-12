Volete trascorrere una Vigilia con una storia tipicamente natalizia, all’insegna dei buoni sentimenti ma anche delle sorprese? Ci pensa Rai 2 che, questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle 21:00 manda in onda Un Natale molto scozzese, film-tv di Hallmark (canale noto per le sue produzioni a tema natalizio) trasmesso negli Stati Uniti nel 2023 e con protagonisti due volti noti anche al pubblico italiano. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Come vedere Un Natale molto scozzese in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Un Natale molto scozzese anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Un Natale molto scozzese, la trama

Brad (Scott Wolf) è un commercialista affermato, sposato con Sarah (Kellie Blaise) con cui è in crisi, mentre Lindsay (Lacey Chabert) la titolare di uno studio medico oberata di lavoro. Sono fratello e sorella che hanno perso il loro rapporto nel corso degli anni.

Un giorno la madre Josephine (Fiona Bell) li invita a trascorrere il Natale al castello di Glencrave, in Scozia, rivelando loro di essere una duchessa che ha rinunciato al proprio titolo per amore di un americano, e non la figlia di un pastore come aveva sempre raccontato ai suoi figli. In quel castello che lei aveva tenuto segreto per tutta la loro infanzia, Brad e Lindsay devono decidere se sono disposti a intervenire e aiutarla a gestirlo o se la famiglia dovrebbe venderlo.

Un Natale molto scozzese, finale

-Attenzione:spoiler-

Dopo un primo momento di grande smarrimento, i due fratelli si ritroveranno ad analizzare le loro vite e il loro rapporto, e a dover prendere delle decisioni importanti che cambieranno il corso delle loro vite. Lindsay capisce così che nella vita c’è altro oltre al lavoro, grazie anche alla conoscenza di un affasciante amministratore immobiliare, mentre Brad si riavvicina alla moglie e, grazie alla magica atmosfera del castello, riescono ad avere il loro primo figlio.

Un Natale molto scozzese, il cast

A guidare il cast del film-tv ci sono Scott Wolf e Lacey Chabert: il primo è noto per numerose serie tv, tra cui Cinque in famiglia, Everwood e The Night Shift, mentre la seconda è stata protagonista di Crosswords Mysteries e de Il velo nuziale.

Scott Wolf è Brad Morgan;

è Brad Morgan; Lacey Chabert è Lindsay Morgan;

è Lindsay Morgan; Fiona Bell è Josephine;

è Josephine; Kellie Blaise è Sarah;

è Sarah; James Robinson è Mac Bell;

è Mac Bell; Gerry O’Brien è Graeme Stewart;

è Graeme Stewart; Tom Doonan è Hamish;

è Hamish; Laura Hughes è Elspeth Abernathy.

Un Natale molto scozzese, location

Le riprese sono avvenute nel corso dell’estate 2023 in Irlanda e in Scozia. Il castello di Glencrave è in realtà il castello di Duns, nel Berwickshire, risalente al XIV secolo.