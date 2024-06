La ricerca del vero amore può passare da una magia? Se siamo all’interno di un film-tv di Hallmark Channel, certo che sì! Ma Il velo nuziale è qualcosa di più: non un solo film, ma una trilogia, con al centro tre amiche, che scopriranno la magia del vero amore con altrettanti film-tv a loro dedicati, su Raidue. Pronti a fare un viaggio tutto romantico? Proseguite nella lettura!

Il velo nuziale, i film

Domenica 16 giugno 2024

“Il velo nuziale”

Avery, direttrice di un museo, va in viaggio a Los Angeles con le amiche Emma e Tracy, con cui condivide la passione per l’arte antica. In un negozio di antiquariato restano affascinate da un velo che avrebbe il potere di far incontrare il vero amore a chi lo possegga e che decidono di acquistare. Con Emma che si è appena lasciata e Tracy soddisfatta della sua situazione, è Avery a portarsi a casa il velo. Poco dopo, nella sua vita entra Peter.

Il velo nuziale, quando va in onda?

Raidue ha deciso di mandare in onda i film-tv de Il velo nuziale la domenica sera, a partire dal 16 giugno 2024, alle 21:00.

Il velo nuziale, la trama

La trilogia de Il velo nuziale vede al centro tre amiche dai tempi del college: la curatrice museale Avery (Lacey Chabert), Emma (Autumn Reeser) e Tracy (Alison Sweeney). Le tre spesso si ritrovano per compiere dei viaggi insieme. Durante una vacanza a Los Angeles, le amiche s’imbattono in un negozio di antiquariato, dove restano colpite da un antico velo nuziale che secondo una leggenda avrebbe il potere di far incontrare il vero amore a chi lo tiene con sé. Le tre decidono di comprarlo insieme: nel corso della trilogia se lo passeranno di mano in mano, scoprendo che la leggenda non è così fantasiosa.

il velo nuziale, il cast

Il cast della trilogia ha come protagoniste tre attrici note sul piccolo schermo: Lacey Chabert è stata protagonista della serie di film-tv Crossword Mysteries, Autumn Reeser è nota soprattutto per essere stata Taylor in The O.C. e Alison Sweeney ha recitato nella soap opera Il tempo della nostra vita. Presente, nel secondo film-tv ambientato in Italia, anche gli italiani Paolo Bernardini e Dora Romano.

Il cast del primo film-tv

Lacey Chabert é Avery;

é Avery; Autumn Reeser è Emma;

è Emma; Alison Sweeney è Tracy;

è Tracy; Kevin McGarry è Peter;

è Peter; Fiona Vroom è Lucy;

è Lucy; Zachary Gulka è Jason;

è Jason; Catherine Lough Haggquist è Sonya;

è Sonya; Karen Kruper è Grace;

è Grace; Christine Willes è Hilda;

è Hilda; Greg Rogers è Frederick;

è Frederick; Kwesi Ameyaw è Drew.

Il velo nuziale, dov’è stato girato?

Tutti e tre i film-tv sono stati girati nel 2021 a Victoria, in Canada, e in altre location della Columbia britannica, provincia canadese.

Il velo nuziale, la nuova trilogia

Dopo i tre film-tv di questa trilogia, Hallmarck Channel ha ordinato una trilogia sequel, uscita nel 2023 e sempre con protagoniste le tre amiche della trilogia originale, alle prese con nuove vicende sentimentali.

Il velo nuziale su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Il velo nuziale in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.