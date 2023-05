Ultimo appuntamento, questa sera, domenica 21 maggio 2023 alle 21:00 su Raidue, con il ciclo di film-tv gialli Crossword Mysteries. Una serie di racconti con protagonista un’editor di cruciverba ed un investigatore, alle prese con alcuni casi che vedranno in qualche modo il mondo dei rompicapi protagonisti. Il film-tv di oggi è con “Indovinello con il morto”: se volete saperne di più, non serve scervellarsi troppo, basta che continuiate a leggere!

Crossword Mysteries – Indovinello con il morto, la trama

Tess (Lacey Chabert) viene invitata come ospite al popolare quiz Riddle Me This, che sta sbancando gli ascolti grazie al supercampione Matthew Nasr (Adil Zaidi). Il conduttore Aiden Brooks (Lane Edwards), poco prima delle registrazioni delle puntate, viene però trovato morto.

L’uomo è stato strangolato con una sciarpa che gli era stata regalata da un fan. Il giorno prima, la sua guardia del corpo Ian (Danny Wattley) era stata aggredita nel dietro le quinte. Indagando, sia Tess che Logan (Brennan Elliott) scoprono che Aiden non era così cordiale a telecamere spente, tanto da aver appena licenziato l’assistente Sally (Maddy Hillis). A complicare la ricerca di prove, il fatto che non ci siano registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Crossword Mysteries, la serie

Come detto, Caduta Libera fa parte del ciclo Crossword Mysteries, nato nel 2019 ed in onda su Hallmark Channel. I film-tv, realizzati in collaborazione con Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times, fino ad oggi andati in onda sono cinque (l’ultimo è del 2022) ed hanno tutti come protagonisti Lacey Chabert e Brennan Elliott (quest’ultimo visto in UnReal), che avevano già lavorato insieme in passato in altri film-tv.

Crosswords Mysteries – Indovinello con il morto su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Indovinello con il morto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.